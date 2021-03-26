https://ria.ru/20210326/s-miru-po-nitke-astrakhantsy-sobirayut-sredstva-na-lechenie-amina-adilova-1603058820.html

"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова

"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова

Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.

2021-03-26T22:07

2021-03-26T22:07

2021-03-26T22:07

видео

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Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение стоимостью 29 миллионов рублей возможно только за границей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"С миру по нитке": Астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени. Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение возможно только за границей и стоит 29 миллионов рублей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится. 2021-03-26T22:07 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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