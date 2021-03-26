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"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.
2021-03-26T22:07
2021-03-26T22:07
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Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение стоимостью 29 миллионов рублей возможно только за границей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится.
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"С миру по нитке": Астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени. Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение возможно только за границей и стоит 29 миллионов рублей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится.
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео
"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.
2021-03-26T22:07
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PT2M04S

"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова

22:07 26.03.2021
 
Читать ria.ru в
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.
Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение стоимостью 29 миллионов рублей возможно только за границей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится.
 
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