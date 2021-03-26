https://ria.ru/20210326/s-miru-po-nitke-astrakhantsy-sobirayut-sredstva-na-lechenie-amina-adilova-1603058820.html
"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.
2021-03-26T22:07
2021-03-26T22:07
2021-03-26T22:07
видео
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Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение стоимостью 29 миллионов рублей возможно только за границей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"С миру по нитке": Астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени. Борьба с болезнью длиною в несколько лет зашла в тупик. Дальнейшее лечение возможно только за границей и стоит 29 миллионов рублей. Перед мамой мальчика стоит неподъемная задача – собрать огромную сумму денег в коротки срок, чтобы спасти сына. Она одна воспитывает еще двух дочерей. Астраханцы откликнулись и помогают семье как могут. Предприниматели из сферы услуг дают скидки тем, кто участвует в сборе средств для Амина. А владельцы магазинов разместили коробки для сбора пожертвований с фотографией и историей мальчика. Автомеханики из местного сервиса восстанавливают старенький Mersedes S124. Автомобиль разыграют среди тех, кто перечислял средства. Энтузиасты, благотворители и сам Амин верят, что все получится.
2021-03-26T22:07
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PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.
2021-03-26T22:07
true
PT2M04S
"С миру по нитке": астраханцы собирают средства на лечение Амина Адилова
Восьмилетний Амин тяжело болен. В 2019 году врачи поставили ему страшный диагноз: нейробластома четвертой степени.