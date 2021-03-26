https://ria.ru/20210326/rubl-1602877802.html
Запас прочности: выстоит ли рубль перед угрозами Байдена
Запас прочности: выстоит ли рубль перед угрозами Байдена
Евро на неделе дорожал до 91 рубля — впервые с конца февраля, доллар — до 76-ти. Сейчас российская валюта немного отыграла позиции. Однако давление на нее... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:00
2021-03-26T08:00
2021-03-26T07:59
euroclear
центральный банк рф (цб рф)
джо байден
европа
brent
евро
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евро на неделе дорожал до 91 рубля — впервые с конца февраля, доллар — до 76-ти. Сейчас российская валюта немного отыграла позиции. Однако давление на нее сохраняется: сказываются обещания президента США Джо Байдена ввести санкции против российского госдолга. К тому же просело потребление топлива из-за европейских локдаунов, поэтому подешевела нефть. Чего ждать от рубля в ближайшее время, каков у него запас прочности — в материале РИА Новости.Нефть подкачалаИнвесторы притормозили с вложениями в рублевые активы, опасаясь очередных санкций. К тому же на фоне дешевеющей нефти укрепился доллар."За семь дней рубль ослабел на 6,14% и вышел из диапазона 72,50-76,50, который формируется с декабря прошлого года", — указывает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ "Альпари".Эксперты подчеркивают: котировки нефти — более весомый фактор для курса рубля, чем ожидание санкций. В марте Brent потеряла 13%. А инвесторы, услышав о локдаунах в Европе, принялись выходить из интересных, но вызывающих вопросы активов, в том числе российских.В марте Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Стоимость заимствований подняли из-за ускорения инфляции. По некоторым прогнозам, к концу года ставка может быть и 5,5, и шесть процентов. Как отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab, многих инвесторов это заставило пересмотреть тактику по российским активам.Все это — цены на нефть, денежно-кредитная политика — относительно постоянные условия, всегда определявшие курс национальной валюты. Санкции — другое дело.Пугалка от БайденаВашингтон грозит "экстремальными" экономическими ограничениями — запретом на покупку российских государственных облигаций федерального займа.Частично запрет уже действует, но касается только первичных размещений валютных госбумаг (еврооблигаций). На вторичном рынке торговать ими не возбраняется. Таким образом, иностранцы могут покупать долговые инструменты и акции отечественных эмитентов "на стороне".Полный запрет, по мнению экспертов, маловероятен, так как ударит по европейским и американским инвесторам. С другой стороны, есть способы обхода и этих ограничений.По его словам, если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, средства направят через посредников, в том числе российских.Что будетТем не менее санкции против госдолга ослабят рубль ко всем иностранным валютам, упадет индекс RGBI. Но временно.По мнению Артема Звездина, следует ожидать дальнейших колебаний рубля в диапазоне 76,40-73,40 к доллару. Не исключено и проседание к 79, если правительство США перейдет от слов к делу. Это скажется и на фондовом рынке. Однако ненадолго: доля нерезидентов в российском госдолге невелика. Основные покупатели на аукционах ОФЗ — отечественные системно значимые кредитные организации.В Минэкономразвития уже заявили, что рынок ОФЗ вряд ли пострадает. Санкции ударят в первую очередь по западным инвесторам — крупным держателям ценных бумаг. Для России же все возможные сценарии не критичны. Так что рублю запаса прочности хватит в любом случае.
https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html
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euroclear, центральный банк рф (цб рф), джо байден, европа, brent, евро, доллар, рубль, экономика
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евро на неделе дорожал до 91 рубля — впервые с конца февраля, доллар — до 76-ти. Сейчас российская валюта немного отыграла позиции. Однако давление на нее сохраняется: сказываются обещания президента США Джо Байдена ввести санкции против российского госдолга. К тому же просело потребление топлива из-за европейских локдаунов, поэтому подешевела нефть. Чего ждать от рубля в ближайшее время, каков у него запас прочности — в материале РИА Новости.
Нефть подкачала
Инвесторы притормозили с вложениями в рублевые активы, опасаясь очередных санкций. К тому же на фоне дешевеющей нефти укрепился доллар.
"За семь дней рубль ослабел на 6,14% и вышел из диапазона 72,50-76,50, который формируется с декабря прошлого года", — указывает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ "Альпари".
Эксперты подчеркивают: котировки нефти — более весомый фактор для курса рубля, чем ожидание санкций. В марте Brent потеряла 13%. А инвесторы, услышав о локдаунах в Европе, принялись выходить из интересных, но вызывающих вопросы активов, в том числе российских.
"Количество зараженных растет, все больше стран закрывают границы и уходят на карантин. Вот инвесторы и переводят средства в менее рисковые инструменты — доллар, золото и даже криптовалюту. Соответственно, американская валюта дорожает, российская — дешевеет", — объясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
В марте Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Стоимость заимствований подняли из-за ускорения инфляции. По некоторым прогнозам, к концу года ставка может быть и 5,5, и шесть процентов. Как отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab, многих инвесторов это заставило пересмотреть тактику по российским активам.
Все это — цены на нефть, денежно-кредитная политика — относительно постоянные условия, всегда определявшие курс национальной валюты. Санкции — другое дело.
Пугалка от Байдена
Вашингтон грозит "экстремальными" экономическими ограничениями — запретом на покупку российских государственных облигаций федерального займа.
Частично запрет уже действует, но касается только первичных размещений валютных госбумаг (еврооблигаций). На вторичном рынке торговать ими не возбраняется. Таким образом, иностранцы могут покупать долговые инструменты и акции отечественных эмитентов "на стороне".
Полный запрет, по мнению экспертов, маловероятен, так как ударит по европейским и американским инвесторам. С другой стороны, есть способы обхода и этих ограничений.
"Санкции действенны лишь для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами. — Прим. ред.) Минфина США способно контролировать их выполнение. Запрет на ОФЗ бесполезен, поскольку инвесторы, которых интересуют эти бумаги, приобретают не их, а процентные и валютные свопы (обмены платежами или активами. — Прим. ред.), привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар — рубль", — объяснил ранее РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.
По его словам, если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, средства направят через посредников, в том числе российских.
Что будет
Тем не менее санкции против госдолга ослабят рубль ко всем иностранным валютам, упадет индекс RGBI. Но временно.
По мнению Артема Звездина, следует ожидать дальнейших колебаний рубля в диапазоне 76,40-73,40 к доллару. Не исключено и проседание к 79, если правительство США перейдет от слов к делу. Это скажется и на фондовом рынке.
Однако ненадолго: доля нерезидентов в российском госдолге невелика. Основные покупатели на аукционах ОФЗ — отечественные системно значимые кредитные организации.
"Согласно данным ЦБ, 1 февраля на инвестиции нерезидентов в ОФЗ приходилось 23,4% (3,2 триллиона рублей при общем объеме 13,7 триллиона). Относительно той же даты прошлого года — меньше на 31,3%", — отмечает Владислав Антонов из ИАЦ "Альпари".
В Минэкономразвития уже заявили, что рынок ОФЗ вряд ли пострадает. Санкции ударят в первую очередь по западным инвесторам — крупным держателям ценных бумаг. Для России же все возможные сценарии не критичны. Так что рублю запаса прочности хватит в любом случае.