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Сергей Рост рассказал о причинах разрыва с Нагиевым
Сергей Рост рассказал о причинах разрыва с Нагиевым
Актер и сценарист Сергей Рост в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевником на телеканале "Россия 1" рассказал, почему закончилась его дружба и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:27
2021-03-26T18:27
2021-03-26T18:27
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Актер и сценарист Сергей Рост в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевником на телеканале "Россия 1" рассказал, почему закончилась его дружба и сотрудничество с шоуменом Дмитрием Нагиевым.В конце 1990-х—начале 2000-х они смешили всю страну в скетч-шоу "Осторожно, модерн!" Актеров связывало не только творчество, но и крепкая дружба, похожая на братство. Нагиев нередко оставался ночевать у Роста, и хозяин уступал ему свою кровать, вместе они проводили много времени.Однако внезапно этот дуэт распался, что стало большой неожиданностью для расстроенных поклонников.Пути актеров разошлись в 2004 году. Сергей Рост признается: он сам до сих пор не понимает, почему так произошло.О том, что Нагиев покидает проект, Рост узнал от его представителя. Мужского разговора между ними так и не состоялось."Я звонил — Дима не брал трубку. Я писал ему сообщения — он не отвечал. Все, у меня тоже есть пределы гордости, я навязывать себя никому не собираюсь", — поясняет актер.На вопрос Бориса Корчевникова, почему одновременно с завершением совместной работы закончилась и их многолетняя дружба, актер признался, что, возможно, сам все преувеличил. Сергей также вспоминает фразу, которую как-то сказал ему Нагиев: "Нельзя дружить с тем, с кем работаешь".Сейчас Дмитрий Нагиев — один из самых востребованных актеров и телеведущих России. Вот уже несколько лет он ведет шоу "Голос" на Первом канале и активно снимается в кино.Сергей Рост, по его признанию, занимается любимым делом: пишет сценарии для театральных постановок, а также иногда снимается в юмористической передаче "Дом культуры и смеха" на канале "Россия 1".
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новости культуры, знаменитости, звезды, борис корчевников, шоу-бизнес, дмитрий нагиев
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Актер и сценарист Сергей Рост в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевником на телеканале "Россия 1" рассказал
, почему закончилась его дружба и сотрудничество с шоуменом Дмитрием Нагиевым.
В конце 1990-х—начале 2000-х они смешили всю страну в скетч-шоу "Осторожно, модерн!" Актеров связывало не только творчество, но и крепкая дружба, похожая на братство. Нагиев нередко оставался ночевать
у Роста, и хозяин уступал ему свою кровать, вместе они проводили много времени.
Однако внезапно этот дуэт распался, что стало большой неожиданностью для расстроенных поклонников.
Пути актеров разошлись в 2004 году. Сергей Рост признается: он сам до сих пор не понимает, почему так произошло.
"Может, кто-то что-то наговорил Диме. Может, ему такая идея пришла в голову. Версий было много". Но однажды он решил, что ему дальше нужно развиваться одному, — вспоминает Рост. — Молодость, амбиции — это все понятно. Но мне было очень жалко, потому что я в тот момент понимал, что наш дуэт был самым популярным в стране, нас очень любили. Может, Диму как раз и раздражало, что нас не воспринимали поодиночке".
О том, что Нагиев покидает проект, Рост узнал от его представителя. Мужского разговора между ними так и не состоялось.
"Я звонил — Дима не брал трубку. Я писал ему сообщения — он не отвечал. Все, у меня тоже есть пределы гордости, я навязывать себя никому не собираюсь", — поясняет актер.
На вопрос Бориса Корчевникова, почему одновременно с завершением совместной работы закончилась и их многолетняя дружба, актер признался, что, возможно, сам все преувеличил.
"Мне казалось, что это дружба. Значит, не дружба была", — размышляет Рост.
Сергей также вспоминает фразу, которую как-то сказал ему Нагиев: "Нельзя дружить с тем, с кем работаешь".
Сейчас Дмитрий Нагиев — один из самых востребованных актеров и телеведущих России. Вот уже несколько лет он ведет шоу "Голос" на Первом канале и активно снимается в кино.
Сергей Рост, по его признанию, занимается любимым делом: пишет сценарии для театральных постановок, а также иногда снимается в юмористической передаче "Дом культуры и смеха" на канале "Россия 1".