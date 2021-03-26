https://ria.ru/20210326/rost-1602965905.html

Сергей Рост рассказал о причинах разрыва с Нагиевым

Сергей Рост рассказал о причинах разрыва с Нагиевым

Актер и сценарист Сергей Рост в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевником на телеканале "Россия 1" рассказал, почему закончилась его дружба и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:27

2021-03-26T18:27

2021-03-26T18:27

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Актер и сценарист Сергей Рост в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевником на телеканале "Россия 1" рассказал, почему закончилась его дружба и сотрудничество с шоуменом Дмитрием Нагиевым.В конце 1990-х—начале 2000-х они смешили всю страну в скетч-шоу "Осторожно, модерн!" Актеров связывало не только творчество, но и крепкая дружба, похожая на братство. Нагиев нередко оставался ночевать у Роста, и хозяин уступал ему свою кровать, вместе они проводили много времени.Однако внезапно этот дуэт распался, что стало большой неожиданностью для расстроенных поклонников.Пути актеров разошлись в 2004 году. Сергей Рост признается: он сам до сих пор не понимает, почему так произошло.О том, что Нагиев покидает проект, Рост узнал от его представителя. Мужского разговора между ними так и не состоялось."Я звонил — Дима не брал трубку. Я писал ему сообщения — он не отвечал. Все, у меня тоже есть пределы гордости, я навязывать себя никому не собираюсь", — поясняет актер.На вопрос Бориса Корчевникова, почему одновременно с завершением совместной работы закончилась и их многолетняя дружба, актер признался, что, возможно, сам все преувеличил. Сергей также вспоминает фразу, которую как-то сказал ему Нагиев: "Нельзя дружить с тем, с кем работаешь".Сейчас Дмитрий Нагиев — один из самых востребованных актеров и телеведущих России. Вот уже несколько лет он ведет шоу "Голос" на Первом канале и активно снимается в кино.Сергей Рост, по его признанию, занимается любимым делом: пишет сценарии для театральных постановок, а также иногда снимается в юмористической передаче "Дом культуры и смеха" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20210318/nagiev-1601844843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, борис корчевников, шоу-бизнес, дмитрий нагиев