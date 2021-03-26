https://ria.ru/20210326/riski-1603034435.html
Новые технологические решения порождают новые риски, отметил Путин
Новые технологические решения порождают новые риски, отметил Путин
Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:29
2021-03-26T18:29
2021-03-26T18:29
россия
владимир путин
технологии
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России Владимир Путин."Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.Он добавил, что цифровую среду используют террористы, организованная преступность. "Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе и их суверенитета, и национальных интересов", - добавил глава государства.
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россия, владимир путин, технологии, безопасность
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России Владимир Путин
.
"Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.
Он добавил, что цифровую среду используют террористы, организованная преступность. "Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе и их суверенитета, и национальных интересов", - добавил глава государства.