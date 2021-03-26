https://ria.ru/20210326/riski-1603034435.html

Новые технологические решения порождают новые риски, отметил Путин

Новые технологические решения порождают новые риски, отметил Путин

Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:29

2021-03-26T18:29

2021-03-26T18:29

россия

владимир путин

технологии

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жесткого противоборства и кибератак, заявил президент России Владимир Путин."Новые технологические решения порождают и новые риски. Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене", - сказал Путин, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.Он добавил, что цифровую среду используют террористы, организованная преступность. "Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе и их суверенитета, и национальных интересов", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210326/prostranstvo-1603032609.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, технологии, безопасность