https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html

В ВОЗ дали рекомендации привившимся от COVID-19

В ВОЗ дали рекомендации привившимся от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:47

2021-03-26T20:47

2021-03-26T21:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше соблюдать защитные меры, заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен."Они (вакцины. — Прим. ред.) могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", — пояснила она.О'Брайен добавила, что у ВОЗ нет информации "для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем", об эффективности препаратов.По ее словам, человечество будет наблюдать, как возникают все новые варианты вирусов."Это то, что делают вирусы. И производители явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов. Поскольку мы узнаем больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами", — сказала О'Брайен, видеоролик с ее речью распространили в соцсетях ВОЗ.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии.

https://ria.ru/20210326/pandemiya-1603052865.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, вакцинация, в мире