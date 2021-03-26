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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html
В ВОЗ дали рекомендации привившимся от COVID-19
В ВОЗ дали рекомендации привившимся от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:47
2021-03-26T21:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
вакцинация
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше соблюдать защитные меры, заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен."Они (вакцины. — Прим. ред.) могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", — пояснила она.О'Брайен добавила, что у ВОЗ нет информации "для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем", об эффективности препаратов.По ее словам, человечество будет наблюдать, как возникают все новые варианты вирусов."Это то, что делают вирусы. И производители явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов. Поскольку мы узнаем больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами", — сказала О'Брайен, видеоролик с ее речью распространили в соцсетях ВОЗ.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, вакцинация, в мире

В ВОЗ дали рекомендации привившимся от COVID-19

20:47 26.03.2021 (обновлено: 21:19 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкДевушка вакцинируется от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице города Кория в Испании
Девушка вакцинируется от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице города Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше соблюдать защитные меры, заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.
"Они (вакцины. — Прим. ред.) могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", — пояснила она.
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О'Брайен добавила, что у ВОЗ нет информации "для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем", об эффективности препаратов.
По ее словам, человечество будет наблюдать, как возникают все новые варианты вирусов.
"Это то, что делают вирусы. И производители явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов. Поскольку мы узнаем больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами", — сказала О'Брайен, видеоролик с ее речью распространили в соцсетях ВОЗ.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии.
 
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