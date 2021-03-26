https://ria.ru/20210326/razliv-1602948236.html
На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:04
2021-03-26T12:04
2021-03-26T12:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
волхов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области."По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведётся поиск источника загрязнения", - говорится в сообщении.Региональные власти обещают принять все меры, чтобы загрязнение не распространилось.Комментарием областного управления МЧС о масштабе разлива и действиях по его устранению РИА Новости пока не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/razliv-1602126762.html
новгородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, происшествия