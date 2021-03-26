https://ria.ru/20210326/razliv-1602948236.html

На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов

На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:04

2021-03-26T12:04

2021-03-26T12:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новгородская область

волхов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6334e0133c4b09416da63bf28cbac68b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области."По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведётся поиск источника загрязнения", - говорится в сообщении.Региональные власти обещают принять все меры, чтобы загрязнение не распространилось.Комментарием областного управления МЧС о масштабе разлива и действиях по его устранению РИА Новости пока не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/razliv-1602126762.html

новгородская область

волхов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, происшествия