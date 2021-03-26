Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/razliv-1602948236.html
На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:04
2021-03-26T12:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
волхов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6334e0133c4b09416da63bf28cbac68b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области."По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведётся поиск источника загрязнения", - говорится в сообщении.Региональные власти обещают принять все меры, чтобы загрязнение не распространилось.Комментарием областного управления МЧС о масштабе разлива и действиях по его устранению РИА Новости пока не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/razliv-1602126762.html
новгородская область
волхов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9aaa5b5334828ba2ea1c957e0fb50d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, происшествия

На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов

12:04 26.03.2021 (обновлено: 12:12 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов в районе Великого Новгорода, его источник устанавливается, сообщает правительство Новгородской области.
"По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведётся поиск источника загрязнения", - говорится в сообщении.
Региональные власти обещают принять все меры, чтобы загрязнение не распространилось.
Комментарием областного управления МЧС о масштабе разлива и действиях по его устранению РИА Новости пока не располагает.
Утечка нефтепродуктов из нефтепровода в Пугачевском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 15:39
МЧС зафиксировало разлив топлива из нефтепровода в Саратовской области
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новгородская областьВолховПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Кремль прокомментировал заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
13:04В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
Лента новостейМолния