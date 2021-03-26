https://ria.ru/20210326/rak-1603011388.html
Онколог назвал первые признаки рака крови
Онколог назвал первые признаки рака крови
Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом перечислил первые признаки рака крови у детей. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:45
2021-03-26T16:45
2021-03-26T17:04
михаил мяснянкин
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом перечислил первые признаки рака крови у детей.По его словам, о развитии заболевания могут говорить резкая потеря веса, утомляемость, плаксивость, бледная кожа, снижение аппетита и безразличие к происходящему вокруг.Этот вид рака возникает у детей прежде всего из-за генетических факторов, аномалий развития и неблагоприятного влияния окружающей среды, объяснил врач. Медик рекомендовал родителям внимательно следить за поведением и состоянием детей, а также вовремя проходить контрольные осмотры у педиатра.По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год примерно у 400 тысяч детей и подростков до 19 лет выявляют рак. Среди наиболее распространенных типов онкологических заболеваний — лейкемия, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейробластома и нефробластома. Ситуация осложняется тем, что в раннем возрасте рак невозможно предупредить или обнаружить при скрининге.
https://ria.ru/20210323/myasnikov-1602544333.html
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михаил мяснянкин, здоровье, общество
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Онколог Михаил Мяснянкин
в беседе с Пятым каналом
перечислил первые признаки рака крови у детей.
По его словам, о развитии заболевания могут говорить резкая потеря веса, утомляемость, плаксивость, бледная кожа, снижение аппетита и безразличие к происходящему вокруг.
Этот вид рака возникает у детей прежде всего из-за генетических факторов, аномалий развития и неблагоприятного влияния окружающей среды, объяснил врач.
"К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности", — уточнил Мяснянкин.
Медик рекомендовал родителям внимательно следить за поведением и состоянием детей, а также вовремя проходить контрольные осмотры у педиатра.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год примерно у 400 тысяч детей и подростков до 19 лет выявляют рак. Среди наиболее распространенных типов онкологических заболеваний — лейкемия, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейробластома и нефробластома. Ситуация осложняется тем, что в раннем возрасте рак невозможно предупредить или обнаружить при скрининге.