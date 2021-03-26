https://ria.ru/20210326/putin-1603009499.html
Путин вспомнил, как упал с лошади
Путин вспомнил, как упал с лошади
Президент России Владимир Путин рассказал о любви к лошадям и об одной из тренировок, на которой упал с коня, вылетев из седла. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:40
2021-03-26T16:40
2021-03-26T16:41
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602996244_390:0:3590:1800_1920x0_80_0_0_2b37f30da6db2275846a22646ec248e4.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о любви к лошадям и об одной из тренировок, на которой упал с коня, вылетев из седла."Я тоже люблю лошадей", — признался глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Президент отметил, что сейчас у него нечасто получается ездить верхом, но он помнит, как этому учился. "Это называется боевое крещение", — подсказала ему одна из участниц – финалист конкурса "Мастера гостеприимства", директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник. "Вот-вот, примерно так", — засмеялся президент.Главе государства добавил, что личному оператору, который снял происходящее, он сказал сохранить эту запись."Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: "Я, говорит, сотру немедленно", — со смехом вспомнил Путин.Он отметил, что в месте его падения были опилки и "достаточно комфортно было падать".
https://ria.ru/20210322/putin-1602300681.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602996244_1190:0:3590:1800_1920x0_80_0_0_91547b8038ec8e352f6a6dcde351bdd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о любви к лошадям и об одной из тренировок, на которой упал с коня, вылетев из седла.
"Я тоже люблю лошадей", — признался глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президент отметил, что сейчас у него нечасто получается ездить верхом, но он помнит, как этому учился.
"Это называется боевое крещение", — подсказала ему одна из участниц – финалист конкурса "Мастера гостеприимства", директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник.
"Вот-вот, примерно так", — засмеялся президент.
Главе государства добавил, что личному оператору, который снял происходящее, он сказал сохранить эту запись.
"Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: "Я, говорит, сотру немедленно", — со смехом вспомнил Путин.
Он отметил, что в месте его падения были опилки и "достаточно комфортно было падать".