https://ria.ru/20210326/putin-1603009499.html

Путин вспомнил, как упал с лошади

Путин вспомнил, как упал с лошади

Президент России Владимир Путин рассказал о любви к лошадям и об одной из тренировок, на которой упал с коня, вылетев из седла. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:40

2021-03-26T16:40

2021-03-26T16:41

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о любви к лошадям и об одной из тренировок, на которой упал с коня, вылетев из седла."Я тоже люблю лошадей", — признался глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Президент отметил, что сейчас у него нечасто получается ездить верхом, но он помнит, как этому учился. "Это называется боевое крещение", — подсказала ему одна из участниц – финалист конкурса "Мастера гостеприимства", директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник. "Вот-вот, примерно так", — засмеялся президент.Главе государства добавил, что личному оператору, который снял происходящее, он сказал сохранить эту запись."Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: "Я, говорит, сотру немедленно", — со смехом вспомнил Путин.Он отметил, что в месте его падения были опилки и "достаточно комфортно было падать".

https://ria.ru/20210322/putin-1602300681.html

россия

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2021

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россия, владимир путин