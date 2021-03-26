https://ria.ru/20210326/putin-1603005836.html

Путину предложили стать видеоблогером

Путину предложили стать видеоблогером

Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы стать влогером (видеоблогером). РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:18

2021-03-26T16:18

2021-03-26T16:18

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы стать влогером (видеоблогером).На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" один из участников встречи обратился к президенту с предложением подумать над тем, чтобы стать влогером."Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно", - ответил Путин.Он также поддержал его предложение повышать компетентность учителей в социальных сетях и медиапространстве, влогосфере."Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить", - отметил Путин."А предотвратить это невозможно. Эта сфера развивается и развиваться будет дальше, приобретать новые, так сказать, возможности, в числе искусственного интеллекта... и так далее. Никуда от этого не деться. Так же, как, вот, солнцу не запретишь вставать. И это будет развиваться. Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников", - добавил президент.При этом он подчеркнул, что и в традиционной форме доведения знаний и воспитательного процесса от учителя очень многое зависит.

https://ria.ru/20210326/obuchenie-1603003412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин