https://ria.ru/20210326/putin-1603005836.html
Путину предложили стать видеоблогером
Путину предложили стать видеоблогером
Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы стать влогером (видеоблогером). РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:18
2021-03-26T16:18
2021-03-26T16:18
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы стать влогером (видеоблогером).На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" один из участников встречи обратился к президенту с предложением подумать над тем, чтобы стать влогером."Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно", - ответил Путин.Он также поддержал его предложение повышать компетентность учителей в социальных сетях и медиапространстве, влогосфере."Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить", - отметил Путин."А предотвратить это невозможно. Эта сфера развивается и развиваться будет дальше, приобретать новые, так сказать, возможности, в числе искусственного интеллекта... и так далее. Никуда от этого не деться. Так же, как, вот, солнцу не запретишь вставать. И это будет развиваться. Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников", - добавил президент.При этом он подчеркнул, что и в традиционной форме доведения знаний и воспитательного процесса от учителя очень многое зависит.
https://ria.ru/20210326/obuchenie-1603003412.html
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владимир путин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
согласился подумать над тем, чтобы стать влогером (видеоблогером).
На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" один из участников встречи обратился к президенту с предложением подумать над тем, чтобы стать влогером.
"Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно", - ответил Путин.
Он также поддержал его предложение повышать компетентность учителей в социальных сетях и медиапространстве, влогосфере.
"Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить", - отметил Путин.
"А предотвратить это невозможно. Эта сфера развивается и развиваться будет дальше, приобретать новые, так сказать, возможности, в числе искусственного интеллекта... и так далее. Никуда от этого не деться. Так же, как, вот, солнцу не запретишь вставать. И это будет развиваться. Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников", - добавил президент.
При этом он подчеркнул, что и в традиционной форме доведения знаний и воспитательного процесса от учителя очень многое зависит.