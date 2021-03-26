https://ria.ru/20210326/putin-1602960859.html

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, побочных явлений не было, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:53

2021-03-26T12:53

2021-03-26T14:38

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, побочных явлений не было, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели."Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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