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Распространение коронавируса
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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, побочных явлений не было, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:53
2021-03-26T14:38
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, побочных явлений не было, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели."Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

12:53 26.03.2021 (обновлено: 14:38 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, побочных явлений не было, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.
"Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки.
 
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