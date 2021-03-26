https://ria.ru/20210326/putin-1602921480.html

Путин поручил решить вопрос о сохранении доплат к пенсии работников АПК

Путин поручил решить вопрос о сохранении доплат к пенсии работников АПК

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении пенсионных надбавок работникам агропромышленного комплекса, если они переехали... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:40

2021-03-26T09:40

2021-03-26T10:04

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении пенсионных надбавок работникам агропромышленного комплекса, если они переехали из сельской местности.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководством думских фракций, которая состоялась 17 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительству совместно с Госдумой поручено "рассмотреть вопрос о сохранении повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, в случае выезда таких лиц на новое место жительства за пределы сельской местности, а также представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений".Отмечено, что срок исполнения этого поручения - 1 мая, ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20210326/pensiya-1602924310.html

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владимир путин, общество