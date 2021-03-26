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Путин поручил решить вопрос о сохранении доплат к пенсии работников АПК
Путин поручил решить вопрос о сохранении доплат к пенсии работников АПК
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении пенсионных надбавок работникам агропромышленного комплекса, если они переехали... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:40
2021-03-26T10:04
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении пенсионных надбавок работникам агропромышленного комплекса, если они переехали из сельской местности.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководством думских фракций, которая состоялась 17 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительству совместно с Госдумой поручено "рассмотреть вопрос о сохранении повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, в случае выезда таких лиц на новое место жительства за пределы сельской местности, а также представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений".Отмечено, что срок исполнения этого поручения - 1 мая, ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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владимир путин, общество

Путин поручил решить вопрос о сохранении доплат к пенсии работников АПК

09:40 26.03.2021 (обновлено: 10:04 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть вопрос о сохранении пенсионных надбавок работникам агропромышленного комплекса, если они переехали из сельской местности.
Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководством думских фракций, которая состоялась 17 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.
Так, правительству совместно с Госдумой поручено "рассмотреть вопрос о сохранении повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, в случае выезда таких лиц на новое место жительства за пределы сельской местности, а также представить предложения о внесении в законодательство РФ соответствующих изменений".
Отмечено, что срок исполнения этого поручения - 1 мая, ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Мишустин проиндексировал социальные пенсии на 3,4 процента с 1 апреля
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
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