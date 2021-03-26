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Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об опасности... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T01:56
2021-03-26T01:56
россия
алексей пушков
украина
в мире
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об опасности "заигрывания" с Россией.Ранее Данилов заявил, что боится за существование Украины в случае продолжения "заигрывания" с Москвой."Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож", - написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом он задался вопросом, о каких "заигрываниях" может идти речь. "О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины", - выразил мнение сенатор.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210326/ukraina-1602906327.html
https://ria.ru/20210325/sanktsii-1602890793.html
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россия, алексей пушков, украина, в мире

Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России

01:56 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об опасности "заигрывания" с Россией.
Ранее Данилов заявил, что боится за существование Украины в случае продолжения "заигрывания" с Москвой.
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"Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом он задался вопросом, о каких "заигрываниях" может идти речь. "О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины", - выразил мнение сенатор.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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