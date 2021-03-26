https://ria.ru/20210326/protest-1603064171.html

В Бристоле протестуют против закона о расширении полномочий полиции

В Бристоле протестуют против закона о расширении полномочий полиции

Более тысячи человек принимают в Бристоле участие в акции протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщил представитель полицейского... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T22:45

2021-03-26T22:45

2021-03-26T22:45

сомерсет

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бристоль (город)

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ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Более тысячи человек принимают в Бристоле участие в акции протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции, сообщил представитель полицейского управления региона Эйвон и Сомерсет.Сегодняшняя акция стала третьей за последнюю неделю. В прошлое воскресенье аналогичная акция, получившая название KillTheBill, обернулась беспорядками: левацки настроенные молодые люди начали поливать полицейских краской, кидать в них пиротехнику, подожгли несколько полицейских автомобилей и выбили окна в участке. По данным полиции, пострадал 21 полицейский, двое из них госпитализированы с переломами. Во вторник вечером около 200 человек собрались центре города, однако в этот раз обошлось без беспорядков."Более тысячи протестующих остаются в центре Бристоля. Я бы хотел напомнить им, что их присутствие там повышает риск распространения коронавируса. Мы обеспечили им возможность провести марш через город и сейчас призываем всех разойтись по домам", - говорится в сообщении представителя полиции.Сегодняшняя акция протеста началась в 16.00 местного времени (19.00 мск), протестующие прошли через центр города и вышли к зданию полицейского участка, подвергшегося в прошлые выходные атаке вандалов. Некоторые из участников акции расселись на дорогах, заблокировав движение машин.Вызывающий споры законопроект в настоящее время находится на "комитетской" стадии рассмотрения палаты общин, в этот период в него вносятся дополнения и поправки. После этого пройдет третье чтение, затем документ передадут на изучение в палату лордов.Закон принимается для того, чтобы полиция могла пресекать блокирование улиц, с чем Лондон столкнулся во время акций экоактивистов в прошлом году, а также для упрощения выдачи предписаний о времени прекращения массовых мероприятий.В части проведения митингов в законопроекте полиции предлагается разрешить вводить территориальные и временные ограничения на проведение акций, если они будут слишком шумными, в ходе них будет происходить "запугивание или преследование, а также возникать угроза окружающим". В части нарушения общественного порядка демонстрантами законопроект даже смягчает действующие нормы: полиция сможет задержать и оштрафовать участника акции только в случае преднамеренного нарушения общественного порядка и создания неудобств гражданам (в действующем законе нет упоминания о преднамеренности). За отказ подчиниться требованиям полиции участникам акций будут выписываться штрафы до 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20210322/bristol-1602323826.html

https://ria.ru/20210322/bristol-1602312109.html

сомерсет

великобритания

бристоль (город)

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сомерсет, великобритания, бристоль (город), лондон, в мире