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Путин предложил создать правила поведения государств в киберпространстве
Путин предложил создать правила поведения государств в киберпространстве
Президент России Владимир Путин предложил сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:20
2021-03-26T19:38
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве."Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве", — сказал он.Как отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев, российский лидер одобрил проект основ госполитики по международной кибербезопасности.Президент добавил, что новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, нечестной конкуренции и кибератак.Он подчеркнул, что Россия одной из первых стран призвала мировое сообщество к объединению усилий и совместной работе в этой области. При этом он призвал активнее участвовать в переговорном процессе и энергичнее продвигать российские инициативы. В числе приоритетных площадок для этого он назвал ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Глава государства также заявил о необходимости создавать новые форматы и площадки для сотрудничества."Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными", — подчеркнул он.Основой для него должны стать международные соглашения, которые позволят предотвращать конфликты в этой сфере и развивать взаимовыгодное сотрудничество.Как отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев, российский лидер поддержал проект основ госполитики по международной кибербезопасности.
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владимир путин, технологии

Путин предложил создать правила поведения государств в киберпространстве

18:20 26.03.2021 (обновлено: 19:38 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве.
"Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве", — сказал он.
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Как отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев, российский лидер одобрил проект основ госполитики по международной кибербезопасности.
Президент добавил, что новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, нечестной конкуренции и кибератак.
Он подчеркнул, что Россия одной из первых стран призвала мировое сообщество к объединению усилий и совместной работе в этой области. При этом он призвал активнее участвовать в переговорном процессе и энергичнее продвигать российские инициативы. В числе приоритетных площадок для этого он назвал ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Глава государства также заявил о необходимости создавать новые форматы и площадки для сотрудничества.
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"Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными", — подчеркнул он.
Основой для него должны стать международные соглашения, которые позволят предотвращать конфликты в этой сфере и развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Как отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев, российский лидер поддержал проект основ госполитики по международной кибербезопасности.
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