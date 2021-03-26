https://ria.ru/20210326/prostranstvo-1603032609.html

Путин предложил создать правила поведения государств в киберпространстве

Путин предложил создать правила поведения государств в киберпространстве

Президент России Владимир Путин предложил сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:20

2021-03-26T18:20

2021-03-26T19:38

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве."Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве", — сказал он.Как отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев, российский лидер одобрил проект основ госполитики по международной кибербезопасности.Президент добавил, что новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, нечестной конкуренции и кибератак.Он подчеркнул, что Россия одной из первых стран призвала мировое сообщество к объединению усилий и совместной работе в этой области. При этом он призвал активнее участвовать в переговорном процессе и энергичнее продвигать российские инициативы. В числе приоритетных площадок для этого он назвал ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Глава государства также заявил о необходимости создавать новые форматы и площадки для сотрудничества."Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными", — подчеркнул он.Основой для него должны стать международные соглашения, которые позволят предотвращать конфликты в этой сфере и развивать взаимовыгодное сотрудничество.Как отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев, российский лидер поддержал проект основ госполитики по международной кибербезопасности.

https://ria.ru/20210224/obraz-1598730642.html

https://ria.ru/20210222/dannye-1598545139.html

https://ria.ru/20210318/shpionyat-1601741762.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии