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Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информбезопасности
Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информбезопасности
Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности, его в ближайшее время представят... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:54
2021-03-26T18:55
совет безопасности рф
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности, его в ближайшее время представят на утверждение президенту страны, говорится в заявлении секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованном на сайте Кремля.В пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором рассматривался проект основ государственной политики РФ в сфере международной информбезопасности."Сегодня Совет безопасности России под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". Принято также решение о подготовке плана его реализации, определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован", - заявил Патрушев.По его словам, принято также решение о подготовке плана реализации проекта.
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совет безопасности рф, николай патрушев, безопасность

Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информбезопасности

18:54 26.03.2021 (обновлено: 18:55 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности, его в ближайшее время представят на утверждение президенту страны, говорится в заявлении секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованном на сайте Кремля.
В пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором рассматривался проект основ государственной политики РФ в сфере международной информбезопасности.
"Сегодня Совет безопасности России под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". Принято также решение о подготовке плана его реализации, определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован", - заявил Патрушев.
По его словам, принято также решение о подготовке плана реализации проекта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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