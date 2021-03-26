https://ria.ru/20210326/proekt-1603039253.html

Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информбезопасности

Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информбезопасности

Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности, его в ближайшее время представят... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:54

2021-03-26T18:54

2021-03-26T18:55

совет безопасности рф

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности, его в ближайшее время представят на утверждение президенту страны, говорится в заявлении секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованном на сайте Кремля.В пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором рассматривался проект основ государственной политики РФ в сфере международной информбезопасности."Сегодня Совет безопасности России под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". Принято также решение о подготовке плана его реализации, определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован", - заявил Патрушев.По его словам, принято также решение о подготовке плана реализации проекта.

https://ria.ru/20210326/informbezopasnost-1603033174.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, николай патрушев, безопасность