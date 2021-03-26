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В Перми "призрак" больше года терроризировал бывшую сожительницу
В Перми "призрак" больше года терроризировал бывшую сожительницу
Пермским "призраком", терроризировавшим жительницу краевого центра, оказался её бывший любовник, который неоднократно привлекался к ответственности, проверка в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:10
2021-03-26T17:59
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Пермским "призраком", терроризировавшим жительницу краевого центра, оказался её бывший любовник, который неоднократно привлекался к ответственности, проверка в отношении него продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.Ранее в соцсетях появилось видео с "призраком", который ходит по подъезду дома в Мотовилихинском районе Перми. В посте указывалось, что "привидение" больше года терроризирует семью пермячки: выбивает окна в их квартире, разрисовывает подъезд, царапает дверь, на что женщина неоднократно жаловалась в полицию.По данным ведомства, противоправные действия совершает ее бывший сожитель, с которым она рассталась некоторое время назад."По обращениям проведены проверки, по результатам которых приняты процессуальные решения. Гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме этого, одно из обращений, в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, было направлено по подследственности в следственное управление СКР по Пермскому краю", — пояснили в ведомстве.Собеседник агентства уточнил, что сейчас в отделе полиции Мотовилихинского района продолжается проверка по ещё двум заявлениям пермячки, а также по заявлению её бывшего сожителя.
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Кадры с вандалом-призраком в Перми
В Сети распространяется видео с "призраком". Говорят, этот мужчина уже больше года терроризирует одну семью: выбивает окна в их квартире, разрисовывает подъезд, царапает дверь. Пострадавшие якобы подали уже больше 30 заявлений в полицию, но преступника до сих пор не задержали.
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пермь, происшествия

В Перми "призрак" больше года терроризировал бывшую сожительницу

15:10 26.03.2021 (обновлено: 17:59 26.03.2021)
 
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ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Пермским "призраком", терроризировавшим жительницу краевого центра, оказался её бывший любовник, который неоднократно привлекался к ответственности, проверка в отношении него продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео с "призраком", который ходит по подъезду дома в Мотовилихинском районе Перми. В посте указывалось, что "привидение" больше года терроризирует семью пермячки: выбивает окна в их квартире, разрисовывает подъезд, царапает дверь, на что женщина неоднократно жаловалась в полицию.
По данным ведомства, противоправные действия совершает ее бывший сожитель, с которым она рассталась некоторое время назад.
"По обращениям проведены проверки, по результатам которых приняты процессуальные решения. Гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме этого, одно из обращений, в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, было направлено по подследственности в следственное управление СКР по Пермскому краю", — пояснили в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас в отделе полиции Мотовилихинского района продолжается проверка по ещё двум заявлениям пермячки, а также по заявлению её бывшего сожителя.
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