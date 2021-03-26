https://ria.ru/20210326/prioritet-1603022142.html
Губернатор Ямала рассказал о приоритетах своей работы
Губернатор Ямала рассказал о приоритетах своей работы
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в своем ежегодном докладе о положении дел в округе назвал главными приоритетами работы... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:43
2021-03-26T17:43
2021-03-26T21:28
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
дальний восток
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совет федерации рф
тарко-сале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в своем ежегодном докладе о положении дел в округе назвал главными приоритетами работы жилье, дороги и медицину."В первую очередь расскажу о трех главных приоритетах, которые обозначил в начале своей работы, — это жилье, дороги и медицина", - говорится в докладе губернатора, текст которого приводит его пресс-служба.По словам Артюхова, ключевая задача на ближайшие годы - создание новых больниц и поликлиник, а также оснащение их самым современным оборудованием. Крупные объекты запланированы в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Тарко-Сале.Что касается дорог, то ранее губернатор поставил задачу привести в порядок 400 километров. "Это огромное расстояние - а наше северное лето очень короткое. Решим эту задачу за три года", - отметил Артюхов.Он также напомнил про свою цель - расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. "В конце этого года мы должны выйти на цифру в 330 тысяч квадратных метров, то есть поставленная задача будет выполнена уже на треть", - подчеркнул глава региона.Глава округа коснулся также культурной и социальной темы. Так, он объявил наступивший год на Ямале годом талантов и поручил департаменту культуры разработать программу развития школ искусств.Также губернатор выступил с инициативой при рождении третьего ребенка у тундровиков выдавать им "чумовой капитал" - комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, две нарты."Это беспрецедентный случай среди арктических регионов. Вектор развития Артюхова по отношению к коренным народам определенно выделяется. Он понимает, как живут тундровики. Современный подход для сохранения традиционного образа жизни, который может стать отправной точкой для запуска целой федеральной программы поддержки малочисленных народов", - сказал журналистам президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, член Совета Федерации Григорий Ледков.
https://ria.ru/20210323/ochered-1602499171.html
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дмитрий артюхов, дальний восток, ямал, совет федерации рф, тарко-сале, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов
в своем ежегодном докладе о положении дел в округе назвал главными приоритетами работы жилье, дороги и медицину.
"В первую очередь расскажу о трех главных приоритетах, которые обозначил в начале своей работы, — это жилье, дороги и медицина", - говорится в докладе губернатора, текст которого приводит его пресс-служба.
По словам Артюхова, ключевая задача на ближайшие годы - создание новых больниц и поликлиник, а также оснащение их самым современным оборудованием. Крупные объекты запланированы в Новом Уренгое
, Ноябрьске
, Салехарде
и Тарко-Сале
.
Что касается дорог, то ранее губернатор поставил задачу привести в порядок 400 километров. "Это огромное расстояние - а наше северное лето очень короткое. Решим эту задачу за три года", - отметил Артюхов.
Он также напомнил про свою цель - расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. "В конце этого года мы должны выйти на цифру в 330 тысяч квадратных метров, то есть поставленная задача будет выполнена уже на треть", - подчеркнул глава региона.
Глава округа коснулся также культурной и социальной темы. Так, он объявил наступивший год на Ямале
годом талантов и поручил департаменту культуры разработать программу развития школ искусств.
Также губернатор выступил с инициативой при рождении третьего ребенка у тундровиков выдавать им "чумовой капитал" - комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, две нарты.
"Это беспрецедентный случай среди арктических регионов. Вектор развития Артюхова по отношению к коренным народам определенно выделяется. Он понимает, как живут тундровики. Современный подход для сохранения традиционного образа жизни, который может стать отправной точкой для запуска целой федеральной программы поддержки малочисленных народов", - сказал журналистам президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России, член Совета Федерации
Григорий Ледков.