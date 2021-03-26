https://ria.ru/20210326/prigovor-1602973653.html

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве главреда газеты "Агос"

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве главреда газеты "Агос"

Три бывших высокопоставленных турецких полицейских приговорены к пожизненному заключению по делу об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос"... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:58

2021-03-26T13:58

2021-03-26T13:58

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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Три бывших высокопоставленных турецких полицейских приговорены к пожизненному заключению по делу об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка в январе 2007 года, передает агентство Anadolu в пятницу.Согласно обвинительному заключению, к убийству Динка причастна организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции называют FETO и считают террористической. Обвинения были заочно предъявлены и самому Гюлену, проживающему в США.По сообщению агентства, суд Стамбула признал виновными в подготовке убийства Динка и приговорил к пожизненному заключению бывших начальников управления службы безопасности турецкой провинции Трабзон Рамазана Акъюрека, отдела разведки полицейского управления Стамбула Али Фуата Йылмазера и отдела разведки Стамбульской жандармерии Мухаррема Демиркале. Бывший начальник жандармерии провинции Трабзон Али Оз приговорен к 28 годам тюремного заключения. Десять лет тюрьмы получил журналист Эрджан Гюн, которого обвинили в членстве в FETO.Несколько обвиняемых были оправданы.Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трабзон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трабзона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

https://ria.ru/20191122/1561471688.html

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