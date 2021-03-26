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В Турции вынесли приговор по делу об убийстве главреда газеты "Агос"
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве главреда газеты "Агос"
Три бывших высокопоставленных турецких полицейских приговорены к пожизненному заключению по делу об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос"... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:58
2021-03-26T13:58
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Три бывших высокопоставленных турецких полицейских приговорены к пожизненному заключению по делу об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка в январе 2007 года, передает агентство Anadolu в пятницу.Согласно обвинительному заключению, к убийству Динка причастна организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции называют FETO и считают террористической. Обвинения были заочно предъявлены и самому Гюлену, проживающему в США.По сообщению агентства, суд Стамбула признал виновными в подготовке убийства Динка и приговорил к пожизненному заключению бывших начальников управления службы безопасности турецкой провинции Трабзон Рамазана Акъюрека, отдела разведки полицейского управления Стамбула Али Фуата Йылмазера и отдела разведки Стамбульской жандармерии Мухаррема Демиркале. Бывший начальник жандармерии провинции Трабзон Али Оз приговорен к 28 годам тюремного заключения. Десять лет тюрьмы получил журналист Эрджан Гюн, которого обвинили в членстве в FETO.Несколько обвиняемых были оправданы.Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трабзон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трабзона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
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feto, турция, стамбул, в мире

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве главреда газеты "Агос"

13:58 26.03.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Три бывших высокопоставленных турецких полицейских приговорены к пожизненному заключению по делу об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка в январе 2007 года, передает агентство Anadolu в пятницу.
Согласно обвинительному заключению, к убийству Динка причастна организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Турции называют FETO и считают террористической. Обвинения были заочно предъявлены и самому Гюлену, проживающему в США.
По сообщению агентства, суд Стамбула признал виновными в подготовке убийства Динка и приговорил к пожизненному заключению бывших начальников управления службы безопасности турецкой провинции Трабзон Рамазана Акъюрека, отдела разведки полицейского управления Стамбула Али Фуата Йылмазера и отдела разведки Стамбульской жандармерии Мухаррема Демиркале. Бывший начальник жандармерии провинции Трабзон Али Оз приговорен к 28 годам тюремного заключения. Десять лет тюрьмы получил журналист Эрджан Гюн, которого обвинили в членстве в FETO.
Несколько обвиняемых были оправданы.
Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев - РИА Новости, 1920, 22.11.2019
22 ноября 2019, 14:08
Эксперт призвал публично судить пойманного в Турции боевика
Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.
В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трабзон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трабзона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
 
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