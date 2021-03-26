https://ria.ru/20210326/pravila-1603032152.html
Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве
Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:17
2021-03-26T18:17
2021-03-26T18:40
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им юридически обязывающий характер."Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ."При этом мы выступаем за незыблемость цифрового суверенитета государств. А это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", - добавил он.
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владимир путин, в мире
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил о необходимости согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им юридически обязывающий характер.
"Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
"При этом мы выступаем за незыблемость цифрового суверенитета государств. А это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", - добавил он.