https://ria.ru/20210326/pravila-1603032152.html

Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве

Путин призвал согласовать правила поведения стран в информпространстве

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:17

2021-03-26T18:17

2021-03-26T18:40

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им юридически обязывающий характер."Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ."При этом мы выступаем за незыблемость цифрового суверенитета государств. А это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", - добавил он.

https://ria.ru/20210326/riski-1603034435.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, в мире