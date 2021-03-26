https://ria.ru/20210326/pozhar-1602971385.html

В Дагестане загорелся цех по производству пластиковых окон

В Дагестане загорелся цех по производству пластиковых окон

Здание цеха пластиковых окон горит в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:45

2021-03-26T13:45

2021-03-26T13:45

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Здание цеха пластиковых окон горит в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."В 12.25 от службы 112 поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала... К месту направлено два пожарных расчета", – говорится в сообщении.Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня по кровле здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Информация о пострадавших пока не поступала.

https://ria.ru/20210326/pozhar-1602938757.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия