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В Дагестане загорелся цех по производству пластиковых окон
В Дагестане загорелся цех по производству пластиковых окон
Здание цеха пластиковых окон горит в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:45
2021-03-26T13:45
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Здание цеха пластиковых окон горит в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."В 12.25 от службы 112 поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала... К месту направлено два пожарных расчета", – говорится в сообщении.Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня по кровле здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Информация о пострадавших пока не поступала.
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Дагестане загорелся цех по производству пластиковых окон

13:45 26.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Здание цеха пластиковых окон горит в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 12.25 от службы 112 поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала... К месту направлено два пожарных расчета", – говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня по кровле здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 11:16
При пожаре в псковской больнице пострадали два человека
 
Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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