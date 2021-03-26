https://ria.ru/20210326/potok-1602931521.html

"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года

"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года

"Северный поток — 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:50

2021-03-26T10:50

2021-03-26T12:48

виктор зубков

берлин (город)

северный поток — 2

газпром

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650529_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_40300619408286066d082b40b75a9655.jpg

БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. "Северный поток — 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков."Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — Прим. ред.), 90-92 процента", — сказал председатель правления корпорации."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день. 2021-03-26T10:50 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор зубков, берлин (город), северный поток — 2, газпром, экономика