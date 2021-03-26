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"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года
"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года
"Северный поток — 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:50
2021-03-26T12:48
виктор зубков
берлин (город)
северный поток — 2
газпром
экономика
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БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. "Северный поток — 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков."Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — Прим. ред.), 90-92 процента", — сказал председатель правления корпорации."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море
Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
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виктор зубков, берлин (город), северный поток — 2, газпром, экономика

"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года

10:50 26.03.2021 (обновлено: 12:48 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. "Северный поток — 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — Прим. ред.), 90-92 процента", — сказал председатель правления корпорации.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Виктор ЗубковБерлин (город)Северный поток — 2ГазпромЭкономика
 
 
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