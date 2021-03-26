"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года
10:50 26.03.2021 (обновлено: 12:48 26.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. "Северный поток — 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — Прим. ред.), 90-92 процента", — сказал председатель правления корпорации.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"