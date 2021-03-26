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Украине предрекли потерю 20 миллионов человек
Украине предрекли потерю 20 миллионов человек
Украина может лишиться 20 миллионов населения, заявил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:18
2021-03-26T20:18
2021-03-26T20:55
евгений мураев
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина может лишиться 20 миллионов населения, заявил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев.Политик отметил, что за годы независимости страна понесла самые тяжелые демографические потери. Как указал Мураев, смертность составляет 600 тысяч человек в год, а рождаемость — около 300 тысяч. Кроме того, он обратил внимание на масштабные эмиграционные процессы на Украине.Политик назвал такую ситуацию катастрофой для страны.По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы в самой Украине. При этом условия труда за границей часто оставляют желать лучшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20201121/genotsid-1585657948.html
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евгений мураев, верховная рада украины, украина
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Украина может лишиться 20 миллионов населения, заявил в эфире телеканала "Наш"
депутат Верховной рады
VII и VIII созывов Евгений Мураев.
Политик отметил, что за годы независимости страна понесла самые тяжелые демографические потери. Как указал Мураев, смертность составляет 600 тысяч человек в год, а рождаемость — около 300 тысяч. Кроме того, он обратил внимание на масштабные эмиграционные процессы на Украине.
"Сейчас десять миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов", — уверен он.
Политик назвал такую ситуацию катастрофой для страны.
По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы в самой Украине. При этом условия труда за границей часто оставляют желать лучшего.