https://ria.ru/20210326/poteri-1603051426.html

Украине предрекли потерю 20 миллионов человек

Украине предрекли потерю 20 миллионов человек

Украина может лишиться 20 миллионов населения, заявил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:18

2021-03-26T20:18

2021-03-26T20:55

евгений мураев

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина может лишиться 20 миллионов населения, заявил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев.Политик отметил, что за годы независимости страна понесла самые тяжелые демографические потери. Как указал Мураев, смертность составляет 600 тысяч человек в год, а рождаемость — около 300 тысяч. Кроме того, он обратил внимание на масштабные эмиграционные процессы на Украине.Политик назвал такую ситуацию катастрофой для страны.По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы в самой Украине. При этом условия труда за границей часто оставляют желать лучшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/genotsid-1585657948.html

украина

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2021

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евгений мураев, верховная рада украины, украина