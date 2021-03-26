https://ria.ru/20210326/posol-1602992158.html
МИД Великобритании вызовет китайского посла
МИД Великобритании вызовет китайского посла
Посол Китая в Лондоне будет вызван в МИД Великобритании в связи с введением санкций в отношении британцев со стороны Пекина и в связи с ситуацией в Синьцзяне,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:20
2021-03-26T15:20
2021-03-26T15:20
доминик рааб
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ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Посол Китая в Лондоне будет вызван в МИД Великобритании в связи с введением санкций в отношении британцев со стороны Пекина и в связи с ситуацией в Синьцзяне, сообщил журналистам глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб."Посол будет вызван в МИД, и мы очень четко объясним ему нашу позицию в связи с парламентариями, теми, кто высказывал свои взгляды, а также заявим, что мы не будем молчать и продолжим говорить о нарушениях прав человека", - сказал Рааб.В китайском санкционном списке оказались глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит, члены палаты лордов Дэвид Элтон и Хелен Кеннеди, парламентарии Нусрат Гани, Тим Лоутон и Нил О'Брайен, адвокат Джеффри Найс, специалист по изучению Китая, автор публикаций об уйгурах Джоан Смит Финли, организация China Research Group, комиссия по правам человека Консервативной партии, организация "Уйгурский трибунал", которая занимается расследованием преступлений против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае, а также объединение адвокатов Essex Court Chambers.
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доминик рааб, великобритания, пекин, лондон, в мире
ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак.
Посол Китая
в Лондоне
будет вызван в МИД Великобритании
в связи с введением санкций в отношении британцев со стороны Пекина
и в связи с ситуацией в Синьцзяне, сообщил журналистам глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб
.
"Посол будет вызван в МИД, и мы очень четко объясним ему нашу позицию в связи с парламентариями, теми, кто высказывал свои взгляды, а также заявим, что мы не будем молчать и продолжим говорить о нарушениях прав человека", - сказал Рааб.
В китайском санкционном списке оказались глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит, члены палаты лордов Дэвид Элтон и Хелен Кеннеди, парламентарии Нусрат Гани, Тим Лоутон и Нил О'Брайен, адвокат Джеффри Найс, специалист по изучению Китая, автор публикаций об уйгурах Джоан Смит Финли, организация China Research Group, комиссия по правам человека Консервативной партии, организация "Уйгурский трибунал", которая занимается расследованием преступлений против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае, а также объединение адвокатов Essex Court Chambers.