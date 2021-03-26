https://ria.ru/20210326/posol-1602992158.html

МИД Великобритании вызовет китайского посла

МИД Великобритании вызовет китайского посла

Посол Китая в Лондоне будет вызван в МИД Великобритании в связи с введением санкций в отношении британцев со стороны Пекина и в связи с ситуацией в Синьцзяне,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:20

2021-03-26T15:20

2021-03-26T15:20

доминик рааб

великобритания

пекин

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Посол Китая в Лондоне будет вызван в МИД Великобритании в связи с введением санкций в отношении британцев со стороны Пекина и в связи с ситуацией в Синьцзяне, сообщил журналистам глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб."Посол будет вызван в МИД, и мы очень четко объясним ему нашу позицию в связи с парламентариями, теми, кто высказывал свои взгляды, а также заявим, что мы не будем молчать и продолжим говорить о нарушениях прав человека", - сказал Рааб.В китайском санкционном списке оказались глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит, члены палаты лордов Дэвид Элтон и Хелен Кеннеди, парламентарии Нусрат Гани, Тим Лоутон и Нил О'Брайен, адвокат Джеффри Найс, специалист по изучению Китая, автор публикаций об уйгурах Джоан Смит Финли, организация China Research Group, комиссия по правам человека Консервативной партии, организация "Уйгурский трибунал", которая занимается расследованием преступлений против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае, а также объединение адвокатов Essex Court Chambers.

https://ria.ru/20210325/kitay-1602888479.html

великобритания

пекин

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, великобритания, пекин, лондон, в мире