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Посол в США прибыл в МИД России
Посол в США прибыл в МИД России
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:06
2021-03-26T11:24
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Дипломат, с воскресенья находящийся в Москве, от комментариев воздержался.Накануне Антонов принял участие в заседании комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

Посол в США прибыл в МИД России

11:06 26.03.2021 (обновлено: 11:24 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дипломат, с воскресенья находящийся в Москве, от комментариев воздержался.
Накануне Антонов принял участие в заседании комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 12:19
Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАПолитика
 
 
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