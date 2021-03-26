Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/polsha-1602957739.html
В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:42
2021-03-26T12:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587530753_0:419:2850:2022_1920x0_80_0_0_46a65bd8000a1ff1a3b26b40b5948946.jpg
ВАРШАВА 26 мар - РИА Новости. Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В четверг в стране был выявлен 34 151 новый случай COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 35 143 человек. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлую пятницу.Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 2 189 966.За последние сутки скончались 443 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 51 305.По последним данным, в стране госпитализированы 27 779 человек с коронавирусом, 2730 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 3554 аппаратов ИВЛ, 461 317 человек (более 1,2% населения страны) находятся на карантине, 1 747 223 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы вводятся дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html
https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587530753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69406e3d263d6aeb6798b450b0aa56fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

12:42 26.03.2021
 
© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с собакой проходит мимо плаката с предупреждением о том, что нельзя игнорировать симптомы COVID-19 в Варшаве
Мужчина с собакой проходит мимо плаката с предупреждением о том, что нельзя игнорировать симптомы COVID-19 в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
ВАРШАВА 26 мар - РИА Новости. Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В четверг в стране был выявлен 34 151 новый случай COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 35 143 человек. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлую пятницу.
Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 2 189 966.
За последние сутки скончались 443 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 51 305.
Акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 08:00
Пандемия превращается для Европы в идеальный шторм
По последним данным, в стране госпитализированы 27 779 человек с коронавирусом, 2730 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 3554 аппаратов ИВЛ, 461 317 человек (более 1,2% населения страны) находятся на карантине, 1 747 223 выздоровели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы вводятся дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
Канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине. 24 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
08:00Распространение коронавируса
"Откровенно признаюсь — это моя ошибка". Меркель кается перед немцами
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
Лента новостейМолния