https://ria.ru/20210326/polsha-1602957739.html
В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:42
2021-03-26T12:42
2021-03-26T12:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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ВАРШАВА 26 мар - РИА Новости. Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В четверг в стране был выявлен 34 151 новый случай COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 35 143 человек. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлую пятницу.Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 2 189 966.За последние сутки скончались 443 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 51 305.По последним данным, в стране госпитализированы 27 779 человек с коронавирусом, 2730 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 3554 аппаратов ИВЛ, 461 317 человек (более 1,2% населения страны) находятся на карантине, 1 747 223 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы вводятся дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html
https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html
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коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА 26 мар - РИА Новости.
Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше
бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В четверг в стране был выявлен 34 151 новый случай COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 35 143 человек. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлую пятницу.
Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 2 189 966.
За последние сутки скончались 443 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 51 305.
По последним данным, в стране госпитализированы 27 779 человек с коронавирусом, 2730 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 3554 аппаратов ИВЛ, 461 317 человек (более 1,2% населения страны) находятся на карантине, 1 747 223 выздоровели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы вводятся дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.