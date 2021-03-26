https://ria.ru/20210326/polsha-1602957739.html

В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:42

2021-03-26T12:42

2021-03-26T12:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587530753_0:419:2850:2022_1920x0_80_0_0_46a65bd8000a1ff1a3b26b40b5948946.jpg

ВАРШАВА 26 мар - РИА Новости. Суточный прирост числа случаев коронавирусной инфекции в Польше бьет рекорд второй день подряд, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.В четверг в стране был выявлен 34 151 новый случай COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 35 143 человек. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлую пятницу.Общее количество случаев заражения с начала пандемии составило 2 189 966.За последние сутки скончались 443 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 51 305.По последним данным, в стране госпитализированы 27 779 человек с коронавирусом, 2730 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 3554 аппаратов ИВЛ, 461 317 человек (более 1,2% населения страны) находятся на карантине, 1 747 223 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы вводятся дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, польша, в мире