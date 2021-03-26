https://ria.ru/20210326/podtopleniya-1603281084.html

КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается

КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается

Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-26T15:52

2021-03-26T15:52

2021-03-29T12:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

новая москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564542176_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_81d32d9f0c8f7b6aff8eb4beeadf3074.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экипажи Московского авиацентра ежедневно облетают территорию протяженностью свыше 120 километров для мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО. За три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно: динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается", - говорится в сообщении.Отмечается, что маршрут пролегает, в том числе, через такие населенные пункты, как Остафьево, Кленово, Рогово, Красная Пахра, город Троицк.

https://ria.ru/20210315/trenirovka-1601377371.html

тинао

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, тинао, новая москва