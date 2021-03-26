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КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается
КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается
Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-26T15:52
2021-03-29T12:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экипажи Московского авиацентра ежедневно облетают территорию протяженностью свыше 120 километров для мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО. За три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно: динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается", - говорится в сообщении.Отмечается, что маршрут пролегает, в том числе, через такие населенные пункты, как Остафьево, Кленово, Рогово, Красная Пахра, город Троицк.
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городское хозяйство москвы, тинао, новая москва

КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается

15:52 26.03.2021 (обновлено: 12:56 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовВертолет МАЦ отправляется на дежурство
Вертолет МАЦ отправляется на дежурство - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Экипажи Московского авиацентра ежедневно облетают территорию протяженностью свыше 120 километров для мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО. За три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно: динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут пролегает, в том числе, через такие населенные пункты, как Остафьево, Кленово, Рогово, Красная Пахра, город Троицк.
"Состояние рек и водоемов фиксируется на фото. Данные воздушной разведки передаются оперативным дежурным", - говорится в сообщении.
Совместная тренировка Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтоплений - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 19:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Московские спасатели и летчики потренировались в устранении подтоплений
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыТиНАОНовая Москва
 
 
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