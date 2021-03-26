https://ria.ru/20210326/podtopleniya-1603281084.html
КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается
КГХ заверил: угрозы подтоплений в Новой Москве с воздуха не наблюдается
Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-26T15:52
2021-03-26T15:52
2021-03-29T12:56
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра продолжают ежедневно облетать территорию Новой Москвы для мониторинга подтоплений, таяния льда минимальны, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экипажи Московского авиацентра ежедневно облетают территорию протяженностью свыше 120 километров для мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО. За три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно: динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается", - говорится в сообщении.Отмечается, что маршрут пролегает, в том числе, через такие населенные пункты, как Остафьево, Кленово, Рогово, Красная Пахра, город Троицк.
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