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В Кремле отключат внешнее освещение в рамках акции "Час Земли"
В Кремле отключат внешнее освещение в рамках акции "Час Земли"
Внешнее освещение Кремля будет отключено 27 марта с 20.30 на час в рамках акции "Час Земли", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:19
2021-03-26T15:19
час земли (акция)
всемирный фонд дикой природы
москва
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внешнее освещение Кремля будет отключено 27 марта с 20.30 на час в рамках акции "Час Земли", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого марта в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации – Московского Кремля", - говорится в сообщении."Час Земли" - ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, ее цель – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Присоединившиеся к акции люди в одно и то же время выключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся узнаваемыми символами разных государств, гаснет декоративная подсветка."Час Земли" - самая массовая акция в истории, число ее участников растет с каждым годом. В 2020 году к ней присоединились жители более 7 500 городов в 190 странах. Отмечается, что по решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.
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час земли (акция), всемирный фонд дикой природы, москва, общество

В Кремле отключат внешнее освещение в рамках акции "Час Земли"

15:19 26.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внешнее освещение Кремля будет отключено 27 марта с 20.30 на час в рамках акции "Час Земли", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого марта в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации – Московского Кремля", - говорится в сообщении.
"Час Земли" - ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, ее цель – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Присоединившиеся к акции люди в одно и то же время выключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся узнаваемыми символами разных государств, гаснет декоративная подсветка.
"Час Земли" - самая массовая акция в истории, число ее участников растет с каждым годом. В 2020 году к ней присоединились жители более 7 500 городов в 190 странах. Отмечается, что по решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.
Экологическая акция Час Земли - 2017 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Петр Бирюков: подсветку столичных зданий отключат в "Час Земли" в субботу
 
Час Земли (акция)Всемирный фонд дикой природыМоскваОбщество
 
 
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