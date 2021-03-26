https://ria.ru/20210326/podlodki-1603049366.html

Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лед

Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лед

Три атомные подлодки ВМФ впервые всплыли во льдах в одной экспедиции, сообщил адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:05

2021-03-26T20:05

2021-03-26T20:07

николай евменов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Три атомные подлодки ВМФ впервые всплыли во льдах в одной экспедиции, сообщил адмирал Николай Евменов."Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев", — доложил он Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину.Как отметил главком ВМФ, толщина льда составляла полтора метра. АПЛ всплыли "по единому замыслу и плану" в районе радиусом 300 метров.Одна из подлодок провела практическую торпедную стрельбу. После пуска торпеду подняли на поверхность в специально оборудованной полынье.Арктическую экспедицию "Умка-21" проводят с 20 марта под руководством главкомандования ВМФ. По словам Путина, она не имеет аналогов в советской и современной российской истории.Глава государства указал, что в ходе экспедиции подтвердили "высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях". Выполненный комплекс учебно-боевых, научных исследований и других мероприятий "продемонстрировал способности и готовность российского военно-морского флота действовать в суровых северных широтах".Путин отметил, что экипажи подводных лодок, самолетов военно-транспортной, истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики.Всего в "Умке-21" задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, ветер в порывах достигает 32 метров в секунду.Как подчеркнул Евменов, арктические экспедиции ВМФ России продолжат для освоения новых районов.

https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html

https://ria.ru/20210325/arktika-1602838172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ 2021-03-26T20:05 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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николай евменов, владимир путин, безопасность