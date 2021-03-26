https://ria.ru/20210326/podlodka-1602930062.html

Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге

Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге

Третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:42

2021-03-26T10:42

2021-03-26T11:21

александр бузаков

калибр

нато

адмиралтейские верфи

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня очередное торжественное событие, мы спускаем подводную лодку "Магадан", третью в тихоокеанской серии. Несмотря на то, что 2020 год выдался тяжёлым, тем не менее, заказ спускается в сроки заключённого контракта", - сказал на торжественной церемонии спуска гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.Он поблагодарил всех участников строительства за самоотверженный труд и отметил, что предприятие готово к строительству новых кораблей.Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что "адмиралтейцы показывают высочайший профессионализм". "Я уверен, что строительство серии будет завершено своевременно", - добавил он.Как уточнил Бузаков, подлодка будет передана ВМФ до 25 ноября.Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота стала подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", ее передали флоту в ноябре 2019 года. Вторую, получившую название "Волхов", - в октябре 2020-го. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин планируется в 2021 году.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".Ранее серию из шести аналогичных подлодок получил Черноморский флот РФ.

https://ria.ru/20210319/podlodka-1601943751.html

https://ria.ru/20210319/flot-1601935079.html

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Торжественный спуск на воду дизель-электрической подлодки "Магадан" в Петербурге В Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота. 2021-03-26T10:42 true PT1M19S

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александр бузаков, калибр, нато, адмиралтейские верфи, безопасность