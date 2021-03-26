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Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге
Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге
Третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:42
2021-03-26T11:21
александр бузаков
калибр
нато
адмиралтейские верфи
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня очередное торжественное событие, мы спускаем подводную лодку "Магадан", третью в тихоокеанской серии. Несмотря на то, что 2020 год выдался тяжёлым, тем не менее, заказ спускается в сроки заключённого контракта", - сказал на торжественной церемонии спуска гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.Он поблагодарил всех участников строительства за самоотверженный труд и отметил, что предприятие готово к строительству новых кораблей.Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что "адмиралтейцы показывают высочайший профессионализм". "Я уверен, что строительство серии будет завершено своевременно", - добавил он.Как уточнил Бузаков, подлодка будет передана ВМФ до 25 ноября.Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота стала подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", ее передали флоту в ноябре 2019 года. Вторую, получившую название "Волхов", - в октябре 2020-го. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин планируется в 2021 году.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".Ранее серию из шести аналогичных подлодок получил Черноморский флот РФ.
https://ria.ru/20210319/podlodka-1601943751.html
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РИА Новости
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353
60
Торжественный спуск на воду дизель-электрической подлодки "Магадан" в Петербурге
В Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота.
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александр бузаков, калибр, нато, адмиралтейские верфи, безопасность

Подлодку "Магадан" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге

10:42 26.03.2021 (обновлено: 11:21 26.03.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Третью дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня очередное торжественное событие, мы спускаем подводную лодку "Магадан", третью в тихоокеанской серии. Несмотря на то, что 2020 год выдался тяжёлым, тем не менее, заказ спускается в сроки заключённого контракта", - сказал на торжественной церемонии спуска гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.
Он поблагодарил всех участников строительства за самоотверженный труд и отметил, что предприятие готово к строительству новых кораблей.
Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что "адмиралтейцы показывают высочайший профессионализм". "Я уверен, что строительство серии будет завершено своевременно", - добавил он.
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Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота стала подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", ее передали флоту в ноябре 2019 года. Вторую, получившую название "Волхов", - в октябре 2020-го. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин планируется в 2021 году.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Ранее серию из шести аналогичных подлодок получил Черноморский флот РФ.
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Александр БузаковКалибрНАТОАдмиралтейские верфиБезопасность
 
 
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