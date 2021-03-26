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Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля
Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля
Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA). РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:13
2021-03-26T15:13
2021-03-26T15:13
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).Центр в пятницу одобрил предложенное Управлением по делам туризма (ТАТ) открытие с 1 июля.При этом до официального открытия Пхукета премьер страны Прают Чан-Оча поручил Управлению обсудить планы с местными властями и Центром по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, вакцины, прают чан-оча, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд