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https://ria.ru/20210326/pkhuket-1602971042.html
Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля
Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля
Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA). РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:13
2021-03-26T15:13
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
вакцины
прают чан-оча
новости - туризм
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).Центр в пятницу одобрил предложенное Управлением по делам туризма (ТАТ) открытие с 1 июля.При этом до официального открытия Пхукета премьер страны Прают Чан-Оча поручил Управлению обсудить планы с местными властями и Центром по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, вакцины, прают чан-оча, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля

15:13 26.03.2021
 
CC BY 2.0 / Ben Reeves / Boeing 777-200 "Thai Airways" заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет
Boeing 777-200 Thai Airways заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
CC BY 2.0 / Ben Reeves /
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).
Центр в пятницу одобрил предложенное Управлением по делам туризма (ТАТ) открытие с 1 июля.
При этом до официального открытия Пхукета премьер страны Прают Чан-Оча поручил Управлению обсудить планы с местными властями и Центром по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Храм Ват Суван Куха - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 10:52Туризм
В Таиланде назвали условия открытия границ для иностранных туристов
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмВакциныПрают Чан-ОчаНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиланд
 
 
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