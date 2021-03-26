https://ria.ru/20210326/pkhuket-1602971042.html

Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля

Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля

Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA). РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:13

2021-03-26T15:13

2021-03-26T15:13

туризм

куда можно лететь

отдых на море

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туризм

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прают чан-оча

новости - туризм

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщает газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).Центр в пятницу одобрил предложенное Управлением по делам туризма (ТАТ) открытие с 1 июля.При этом до официального открытия Пхукета премьер страны Прают Чан-Оча поручил Управлению обсудить планы с местными властями и Центром по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

https://ria.ru/20210325/tailand-1602717094.html

пхукет (остров)

таиланд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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