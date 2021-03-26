https://ria.ru/20210326/pesakh-1602940415.html

Раввин Лазар напомнил о важности позитивного отношения к жизни в пандемию

Раввин Лазар напомнил о важности позитивного отношения к жизни в пандемию

Главный раввин России Берл Лазар поздравил евреев с наступающим праздником Песах, отметив, что главное празднуемое событие - память об исходе из Египта - дает... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:22

2021-03-26T11:22

2021-03-26T11:22

религия и мировоззрение

религия

берл лазар

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил евреев с наступающим праздником Песах, отметив, что главное празднуемое событие - память об исходе из Египта - дает "важнейший урок позитивного отношения к жизни".Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры."У каждого из нас много проблем, много нерешенных задач; сейчас, например, есть еще много трудностей, вызванных эпидемией. Но вот мы вспоминаем, каково было нашим предкам в Египте – а здесь, в России, обязательно, вспоминаем еще и о жизни наших совсем недавних предков при коммунистическом режиме, – и сразу понимаем, что наши проблемы вовсе не так тяжелы, что мы имеем возможность смотреть на жизнь с оптимизмом", - говорится в обращении Берла Лазара, которое приводит его пресс-служба.Еще один, не менее важный урок праздника, отмечает раввин, заключается в необходимости помогать ближнему, заботиться друг о друге, быть едиными."Именно единство еврейского народа позволило ему обрести Тору, которая является основой жизни евреев. А в Торе сказано, что мы должны помогать бедным, сиротам, пришельцам, всем обездоленным - потому что сами мы были рабами в Египте", - отметил главный раввин.Он пожелал единоверцам "кошерного и веселого праздника" и выразил надежду, что благодаря соблюдению всех заповедей праздника Песах евреи поднимутся "на более высокую ступень свободы".

https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html

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религия, берл лазар