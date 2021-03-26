Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/pensiya-1602924310.html
Мишустин проиндексировал социальные пенсии на 3,4 процента с 1 апреля
Мишустин проиндексировал социальные пенсии на 3,4 процента с 1 апреля
Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:03
2021-03-26T10:53
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек."В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Социальные пенсии назначают россиянам, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой части. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.Размер индексации рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля.В то же время в январе депутаты Госдумы отклонили три законопроекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон о ее отмене действует в России с 2016 года. Правительство также не поддержало инициативу, так как на ее реализацию потребуются дополнительные расходы за счет бюджета Пенсионного фонда. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию в 2020-м потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
https://ria.ru/20210324/pensii-1602600938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство рф, общество

Мишустин проиндексировал социальные пенсии на 3,4 процента с 1 апреля

10:03 26.03.2021 (обновлено: 10:53 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек.
"В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Социальные пенсии назначают россиянам, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой части. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Размер индексации рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля.
В то же время в январе депутаты Госдумы отклонили три законопроекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон о ее отмене действует в России с 2016 года.
Правительство также не поддержало инициативу, так как на ее реализацию потребуются дополнительные расходы за счет бюджета Пенсионного фонда. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию в 2020-м потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:23
В Госдуме призвали вернуть индексацию всех категорий пенсий
 
Правительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
Лента новостейМолния