https://ria.ru/20210326/pensiya-1602924310.html

Мишустин проиндексировал социальные пенсии на 3,4 процента с 1 апреля

Мишустин проиндексировал социальные пенсии на 3,4 процента с 1 апреля

Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:03

2021-03-26T10:03

2021-03-26T10:53

правительство рф

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек."В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Социальные пенсии назначают россиянам, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой части. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.Размер индексации рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля.В то же время в январе депутаты Госдумы отклонили три законопроекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон о ее отмене действует в России с 2016 года. Правительство также не поддержало инициативу, так как на ее реализацию потребуются дополнительные расходы за счет бюджета Пенсионного фонда. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию в 2020-м потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.

https://ria.ru/20210324/pensii-1602600938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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