https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html

ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера

ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера

Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), при... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:48

2021-03-26T12:48

2021-03-26T12:48

антон котяков

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667369_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_34e8ef15236ec98fcc02fe1c005ac2ae.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), при электронной подаче заявления срок оформления может составить до трех дней, следует из проекта фонда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить свидетельство пенсионера можно будет в ближайшее время, его выдадут органы пенсионного фонда. Он напомнил, что свидетельство пенсионера нужно в первую очередь в небольших населенных пунктах, где отсутствует доступ к глобальным информационным системам."В случае обращения гражданина с заявлением о выдаче свидетельства пенсионера (приложение №5 к настоящему административному регламенту) ‎в территориальный орган ПФР свидетельство пенсионера оформляется в день обращения", - говорится в проекте.При этом при подаче заявления в электронной форме или через многофункциональный центр, свидетельство пенсионера оформляется не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления в территориальном органе ПФР.Для оформления свидетельства пенсионер должен предоставить черно-белую или цветную фотографию 21х30 мм без светлого угла. Согласно проекту, на лицевой стороне свидетельства будет указано ФИО человека, его СНИЛС, а также вид получаемой пенсии и срок, на который она установлена. На обратной стороне будет подержаться выдержка из федерального закона о страховых пенсиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/lgoty-1600030089.html

https://ria.ru/20210324/pensii-1602660908.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, пенсионный фонд рф, общество