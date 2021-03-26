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https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html
ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), при... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:48
2021-03-26T12:48
антон котяков
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), при электронной подаче заявления срок оформления может составить до трех дней, следует из проекта фонда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить свидетельство пенсионера можно будет в ближайшее время, его выдадут органы пенсионного фонда. Он напомнил, что свидетельство пенсионера нужно в первую очередь в небольших населенных пунктах, где отсутствует доступ к глобальным информационным системам."В случае обращения гражданина с заявлением о выдаче свидетельства пенсионера (приложение №5 к настоящему административному регламенту) ‎в территориальный орган ПФР свидетельство пенсионера оформляется в день обращения", - говорится в проекте.При этом при подаче заявления в электронной форме или через многофункциональный центр, свидетельство пенсионера оформляется не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления в территориальном органе ПФР.Для оформления свидетельства пенсионер должен предоставить черно-белую или цветную фотографию 21х30 мм без светлого угла. Согласно проекту, на лицевой стороне свидетельства будет указано ФИО человека, его СНИЛС, а также вид получаемой пенсии и срок, на который она установлена. На обратной стороне будет подержаться выдержка из федерального закона о страховых пенсиях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/lgoty-1600030089.html
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антон котяков, пенсионный фонд рф, общество

ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера

12:48 26.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявления в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), при электронной подаче заявления срок оформления может составить до трех дней, следует из проекта фонда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить свидетельство пенсионера можно будет в ближайшее время, его выдадут органы пенсионного фонда. Он напомнил, что свидетельство пенсионера нужно в первую очередь в небольших населенных пунктах, где отсутствует доступ к глобальным информационным системам.
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"В случае обращения гражданина с заявлением о выдаче свидетельства пенсионера (приложение №5 к настоящему административному регламенту) ‎в территориальный орган ПФР свидетельство пенсионера оформляется в день обращения", - говорится в проекте.
При этом при подаче заявления в электронной форме или через многофункциональный центр, свидетельство пенсионера оформляется не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления в территориальном органе ПФР.
Для оформления свидетельства пенсионер должен предоставить черно-белую или цветную фотографию 21х30 мм без светлого угла. Согласно проекту, на лицевой стороне свидетельства будет указано ФИО человека, его СНИЛС, а также вид получаемой пенсии и срок, на который она установлена. На обратной стороне будет подержаться выдержка из федерального закона о страховых пенсиях.
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Антон КотяковПенсионный фонд РФОбщество
 
 
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