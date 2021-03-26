https://ria.ru/20210326/pensioner-1602944579.html

В Архангельской области пенсионер погиб, застряв между березами на даче

В Архангельской области пенсионер погиб, застряв между березами на даче

Спасатели уже не могли помочь пенсионеру в Архангельской области, которого сосед по дачному участку нашел застрявшим между стволами берез, сообщила региональная РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:41

2021-03-26T11:41

2021-03-26T12:02

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Спасатели уже не могли помочь пенсионеру в Архангельской области, которого сосед по дачному участку нашел застрявшим между стволами берез, сообщила региональная диспетчерская служба.Трагедия произошла в пятницу в Приморском районе в садоводческом товариществе "Магистраль". В 8 утра очевидец сообщил, что на одном из участков увидел застрявшего между стволами берёз у самой земли человека, который был в крови и не подавал признаков жизни. На место срочно были направлены пожарные из 94-й пожарной части из поселка Катунино."Мы прибыли на место вместе с участковым полиции. Мужчина был уже в состоянии трупного окоченения, вероятно, гибель наступила за несколько часов до нашего приезда. Рядом были повалены стволы и отпилены сучья, на высоте порядка 6-7 метров в стволе виднелась ручная ножовка", - рассказал командир отделения ПЧ-94 Дмитрий Шпякин, слова которого приводятся в сообщении.На место была вызвана следственная группа. Как полагают спасатели, пенсионер решил опилить верхушки берёз, которые росли на его участке. Для этого он приставил к деревьям лестницу и залез наверх. В какой-то момент он либо соскользнул с лестницы, либо она под ним подломилась. Мужчина сорвался вниз и застрял между стволами деревьев."Он, по всей видимости, до последнего боролся за жизнь: мужчина сумел снять с себя куртку, свитер, но освободиться из берёзовых тисков, образованных стволами, не смог: тело намертво заклинило. На беду, никого не оказалось поблизости в это время, чтобы позвать на помощь", - добавили в диспетчерской службе.

https://ria.ru/20210326/sakhalin-1602941581.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, происшествия