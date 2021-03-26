https://ria.ru/20210326/pensii-1602942896.html

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,4% с 1 апреля

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,4% с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:33

2021-03-26T11:33

2021-03-26T11:33

михаил мишустин

антон дроздов

пенсионный фонд рф

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля, решение затронет более 3,9 миллиона человек.По данным кабмина, на эти цели из бюджета Пенсионного фонда выделят 12,8 миллиарда рублей.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой части. Также выплаты положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.Размер пенсий рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер выплаты составит 10 183 рубля.У более семи миллионов работающих пенсионеров пенсия не индексируется уже несколько лет, но ежегодно в августе ее пересчитывают с учетом уплаченных страховых взносов. Индексация накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат рассчитывается ежегодно до 1 мая и производится до 1 августа.В январе депутаты Госдумы отклонили три проекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон о ее отмене действует в России с 2016 года.Правительство тоже не поддержало инициативу, поскольку на ее реализацию потребуются дополнительные расходы за счет бюджета ПФР. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию в 2020-м ушло бы 368 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210318/pensiya-1601736508.html

https://ria.ru/20210325/shifrin-1602788339.html

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михаил мишустин, антон дроздов, пенсионный фонд рф, госдума рф