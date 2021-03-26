Патриарх Кирилл призвал развивать отношения с исламским миром
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.
Мы солидарны с представителями ислама по многим вопросам, в первую очередь таким, как защита традиционных ценностей, в том числе семейных, укрепление начал милосердия и справедливости в жизни общества… Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов.
Он напомнил, что в РПЦ создали Экспертный совет по взаимодействию с исламом и подчеркнул, что необходимо "развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире".
По словам патриарха Кирилла, вызовом для межрелигиозного согласия стали международные конфликты, он привел в пример конфликт в Нагорном Карабахе. В этой связи он отметил миротворческие усилия Русской церкви и "особенно мудрую, осмотрительную… пастырскую позицию как Католикоса всех армян, так и главы мусульман Азербайджана".
"Благодаря действиям религиозных лидеров удается не допустить того, чтобы этот конфликт из политического и межэтнического был перенаправлен в межрелигиозное русло… Верю и надеюсь, что религиозные лидеры Азербайджана и Армении еще внесут свой вклад в прекращение противостояния, в примирение между народами, и представители религиозных групп как Азербайджана, так и Армении будут несомненно участвовать в этом процессе, движимые общим желанием прекратить конфликт и восстановить мир", - сказал предстоятель Русской церкви.
"Наша максимальная цель — остановить всякий конфликт, вдохнуть мирный дух в людей, но не всегда это возможно сделать в короткий промежуток времени. А вот конкретная цель — не допустить перерастания конфликта в религиозную войну, — была поставлена и по милости Божией достигнута", - заключил патриарх Кирилл.