https://ria.ru/20210326/patriarkh-1603068961.html

Патриарх Кирилл призвал развивать отношения с исламским миром

Патриарх Кирилл призвал развивать отношения с исламским миром

В Русской православной церкви солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:50

2021-03-26T23:50

2021-03-26T23:50

религия и мировоззрение

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.Он напомнил, что в РПЦ создали Экспертный совет по взаимодействию с исламом и подчеркнул, что необходимо "развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире".По словам патриарха Кирилла, вызовом для межрелигиозного согласия стали международные конфликты, он привел в пример конфликт в Нагорном Карабахе. В этой связи он отметил миротворческие усилия Русской церкви и "особенно мудрую, осмотрительную… пастырскую позицию как Католикоса всех армян, так и главы мусульман Азербайджана"."Благодаря действиям религиозных лидеров удается не допустить того, чтобы этот конфликт из политического и межэтнического был перенаправлен в межрелигиозное русло… Верю и надеюсь, что религиозные лидеры Азербайджана и Армении еще внесут свой вклад в прекращение противостояния, в примирение между народами, и представители религиозных групп как Азербайджана, так и Армении будут несомненно участвовать в этом процессе, движимые общим желанием прекратить конфликт и восстановить мир", - сказал предстоятель Русской церкви."Наша максимальная цель — остановить всякий конфликт, вдохнуть мирный дух в людей, но не всегда это возможно сделать в короткий промежуток времени. А вот конкретная цель — не допустить перерастания конфликта в религиозную войну, — была поставлена и по милости Божией достигнута", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20210325/semya-1602835532.html

https://ria.ru/20210220/aborty-1598392899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь