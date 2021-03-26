https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html

Межконфессиональный пасхальный марафон стартовал в Москве

Межконфессиональный пасхальный марафон стартовал в Москве

Восьмой Московский межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" открылся в Москве, он продлится до 16 мая,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:36

2021-03-26T14:36

2021-03-26T14:36

религия и мировоззрение

религия

патриот

центральный регион (малави)

русская православная церковь

москва

буддийская традиционная сангха россии

справки

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Восьмой Московский межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" открылся в Москве, он продлится до 16 мая, сообщили РИА Новости организаторы.Торжественное открытие состоялось в Центральном доме ученых Российской академии наук. Как рассказала РИА Новости председатель оргкомитета Пасхального марафона, директор Московского еврейского общинного дома Ирина Щербань, с 25 марта по 16 мая проведут 30 мероприятий в Москве и области."Московский межконфессиональный Пасхальный марафон - информационно-просветительский проект. Основные мероприятия марафона пройдут в дни праздников: иудейского праздника Песах (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля – ред.) и христианского праздника Пасха (в этом году - 2 мая – ред.)", - сказала Щербань.По ее словам, во время марафона пройдут встречи с представителями конфессий, экскурсии, где можно познакомиться с традициями праздников Песах и Пасхи, мастер-классы по приготовлению пасхальных блюд и поделок на пасхальную тематику. Также организаторы проведут круглые столы, заседание межконфессионального патриотического клуба в парке "Патриот", фестиваль "Семейный круг". А для детей и молодежи организуют шахматный турнир среди школьников-представителей разных религий, выставку детского рисунка, молодежные студенческие встречи, познакомят интересующихся с произведениями живописи и литературы на пасхальные сюжеты".С 16 по 19 апреля 2021 года пройдет Московский фестиваль межрелигиозного кино "Шаг навстречу", на котором покажут 34 фильма. Вход на кинопоказы свободный. Подробная программа марафона опубликована на сайте Московского еврейского общинного дома.Как отметила Щербань, фестиваль внес "заметный вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений в Москве", получил высокую общественную оценку и поддержан представителями традиционных религий России. В мероприятиях Пасхального марафона ежегодно принимают участие представители Русской православной церкви, Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви, Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическо-Лютеранской церкви России, Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", Буддийской традиционной Сангхи России в Москве.Организаторы фестиваля - Региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин "Московский Еврейский Общинный Дом" и Негосударственное частное учреждение "Центр поддержки образовательных программ "Открытие". Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html

https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html

центральный регион (малави)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, патриот, центральный регион (малави), русская православная церковь, москва, буддийская традиционная сангха россии, справки