Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html
Межконфессиональный пасхальный марафон стартовал в Москве
Межконфессиональный пасхальный марафон стартовал в Москве
Восьмой Московский межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" открылся в Москве, он продлится до 16 мая,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:36
2021-03-26T14:36
религия и мировоззрение
религия
патриот
центральный регион (малави)
русская православная церковь
москва
буддийская традиционная сангха россии
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149189/28/1491892819_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_c11d24a749bd28870de9f33ca1e7f8c3.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Восьмой Московский межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" открылся в Москве, он продлится до 16 мая, сообщили РИА Новости организаторы.Торжественное открытие состоялось в Центральном доме ученых Российской академии наук. Как рассказала РИА Новости председатель оргкомитета Пасхального марафона, директор Московского еврейского общинного дома Ирина Щербань, с 25 марта по 16 мая проведут 30 мероприятий в Москве и области."Московский межконфессиональный Пасхальный марафон - информационно-просветительский проект. Основные мероприятия марафона пройдут в дни праздников: иудейского праздника Песах (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля – ред.) и христианского праздника Пасха (в этом году - 2 мая – ред.)", - сказала Щербань.По ее словам, во время марафона пройдут встречи с представителями конфессий, экскурсии, где можно познакомиться с традициями праздников Песах и Пасхи, мастер-классы по приготовлению пасхальных блюд и поделок на пасхальную тематику. Также организаторы проведут круглые столы, заседание межконфессионального патриотического клуба в парке "Патриот", фестиваль "Семейный круг". А для детей и молодежи организуют шахматный турнир среди школьников-представителей разных религий, выставку детского рисунка, молодежные студенческие встречи, познакомят интересующихся с произведениями живописи и литературы на пасхальные сюжеты".С 16 по 19 апреля 2021 года пройдет Московский фестиваль межрелигиозного кино "Шаг навстречу", на котором покажут 34 фильма. Вход на кинопоказы свободный. Подробная программа марафона опубликована на сайте Московского еврейского общинного дома.Как отметила Щербань, фестиваль внес "заметный вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений в Москве", получил высокую общественную оценку и поддержан представителями традиционных религий России. В мероприятиях Пасхального марафона ежегодно принимают участие представители Русской православной церкви, Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви, Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическо-Лютеранской церкви России, Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", Буддийской традиционной Сангхи России в Москве.Организаторы фестиваля - Региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин "Московский Еврейский Общинный Дом" и Негосударственное частное учреждение "Центр поддержки образовательных программ "Открытие". Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html
https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html
центральный регион (малави)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149189/28/1491892819_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1d5c1a0283367ad679242b5451f1f77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, патриот, центральный регион (малави), русская православная церковь, москва, буддийская традиционная сангха россии, справки

Межконфессиональный пасхальный марафон стартовал в Москве

14:36 26.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкИудейский праздник Песах. Архивное фото
Иудейский праздник Песах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Восьмой Московский межконфессиональный пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" открылся в Москве, он продлится до 16 мая, сообщили РИА Новости организаторы.
Торжественное открытие состоялось в Центральном доме ученых Российской академии наук. Как рассказала РИА Новости председатель оргкомитета Пасхального марафона, директор Московского еврейского общинного дома Ирина Щербань, с 25 марта по 16 мая проведут 30 мероприятий в Москве и области.
"Московский межконфессиональный Пасхальный марафон - информационно-просветительский проект. Основные мероприятия марафона пройдут в дни праздников: иудейского праздника Песах (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля – ред.) и христианского праздника Пасха (в этом году - 2 мая – ред.)", - сказала Щербань.
По ее словам, во время марафона пройдут встречи с представителями конфессий, экскурсии, где можно познакомиться с традициями праздников Песах и Пасхи, мастер-классы по приготовлению пасхальных блюд и поделок на пасхальную тематику. Также организаторы проведут круглые столы, заседание межконфессионального патриотического клуба в парке "Патриот", фестиваль "Семейный круг". А для детей и молодежи организуют шахматный турнир среди школьников-представителей разных религий, выставку детского рисунка, молодежные студенческие встречи, познакомят интересующихся с произведениями живописи и литературы на пасхальные сюжеты".
Акция Дари радость на Пасху службы помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 22:36Религия и мировоззрение
Служба "Милосердие" призвала каждого пожертвовать 72 рубля к Пасхе
С 16 по 19 апреля 2021 года пройдет Московский фестиваль межрелигиозного кино "Шаг навстречу", на котором покажут 34 фильма. Вход на кинопоказы свободный. Подробная программа марафона опубликована на сайте Московского еврейского общинного дома.
Как отметила Щербань, фестиваль внес "заметный вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений в Москве", получил высокую общественную оценку и поддержан представителями традиционных религий России. В мероприятиях Пасхального марафона ежегодно принимают участие представители Русской православной церкви, Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви, Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическо-Лютеранской церкви России, Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", Буддийской традиционной Сангхи России в Москве.
Организаторы фестиваля - Региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин "Московский Еврейский Общинный Дом" и Негосударственное частное учреждение "Центр поддержки образовательных программ "Открытие". Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 10:49Религия и мировоззрение
Российский еврейский конгресс призвал к массовой вакцинации в Песах
 
Религия и мировоззрениеРелигияПатриотЦентральный регион (Малави)Русская православная церковьМоскваБуддийская традиционная сангха РоссииСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния