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Тверская область
https://ria.ru/20210326/park-1602978706.html
Игорь Руденя поддержал инициативу создания в Твери парка
Игорь Руденя поддержал инициативу создания в Твери парка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложение ученика одной из тверских школ создать в Твери парк в Затверечье. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:45
2021-03-26T14:45
тверская область
игорь руденя
кимры
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ТВЕРЬ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложение ученика одной из тверских школ создать в Твери парк в Затверечье.Как сообщает пресс-служба областного правительства, с инициативой создания зоны отдыха десятиклассник Алексей Гричик выступил на личном приеме у губернатора.По словам школьника, идея создания места для проведения досуга местных жителей, возникла у него при подготовке домашнего задания для урока географии. Алексей отметил, что хотел сделать не только интересную, но и полезную работу. В итоге школьник ознакомился с генеральным планом Твери, организовал в интернете соцопрос и узнал позицию жителей о необходимости создания парковой зоны. В настоящее время свое мнение выразили уже более 350 человек, и подавляющее большинство поддержали идею. Для реализации проекта юноша выбрал и предложил участок в городе, для наглядности снял небольшой видеоролик и представил его главе региона. При этом он отметил, что при разработке проекта, помимо зон активного отдыха, спортивных и детских площадок, беговых и велосипедных дорожек, необходимо предусмотреть парковку для автотранспорта, чтобы в парк могли приезжать жители из других районов Твери. В пресс-службе напомнили, что через месяц в Верхневолжье, как и по всей России, начнётся рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Всего на голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году заявлены 49 проектов от 11 городов Тверской области - Бежецка, Удомли, Бологого, Вышнего Волочка, Торжка, Твери, Конаково, Кимр, Ржева, Осташкова, Нелидово.
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игорь руденя, кимры, вышний волочек, удомля

Игорь Руденя поддержал инициативу создания в Твери парка

14:45 26.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал предложение ученика одной из тверских школ создать в Твери парк в Затверечье.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, с инициативой создания зоны отдыха десятиклассник Алексей Гричик выступил на личном приеме у губернатора.
По словам школьника, идея создания места для проведения досуга местных жителей, возникла у него при подготовке домашнего задания для урока географии. Алексей отметил, что хотел сделать не только интересную, но и полезную работу. В итоге школьник ознакомился с генеральным планом Твери, организовал в интернете соцопрос и узнал позицию жителей о необходимости создания парковой зоны. В настоящее время свое мнение выразили уже более 350 человек, и подавляющее большинство поддержали идею. Для реализации проекта юноша выбрал и предложил участок в городе, для наглядности снял небольшой видеоролик и представил его главе региона.
"Очень интересная идея, это практически готовое техническое задание. С главой города сегодня же рассмотрим этот вопрос. Пригласим проектировщиков, которые имеют опыт создания подобных парков. Как только сойдёт снег, вместе с вами выедем на место", - сказал Руденя.
При этом он отметил, что при разработке проекта, помимо зон активного отдыха, спортивных и детских площадок, беговых и велосипедных дорожек, необходимо предусмотреть парковку для автотранспорта, чтобы в парк могли приезжать жители из других районов Твери.
В пресс-службе напомнили, что через месяц в Верхневолжье, как и по всей России, начнётся рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Всего на голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году заявлены 49 проектов от 11 городов Тверской области - Бежецка, Удомли, Бологого, Вышнего Волочка, Торжка, Твери, Конаково, Кимр, Ржева, Осташкова, Нелидово.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения жилищных сертификатов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 18:36Тверская область
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Тверская областьИгорь РуденяКимрыВышний ВолочекУдомля
 
 
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