https://ria.ru/20210326/otvet-1602991462.html

"Самоубийство". Украине предрекли жесткий ответ Китая из-за "Мотор Сич"

"Самоубийство". Украине предрекли жесткий ответ Китая из-за "Мотор Сич"

Пекин не оставит без ответа решение Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:17

2021-03-26T15:17

2021-03-26T20:07

мотор сич

запорожье

китай

сша

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пекин не оставит без ответа решение Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом пишет "Страна.ua".Собеседник "Страны" отметил, что украинские предприниматели называют политику Киева в отношении Пекина "самоубийственной". Как считает бизнесмен, Украина делает это не по своей воле, а исходя из установок США. При этом он убежден, что ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты не возместят стране колоссальные убытки, которые возникнут из-за таких действий со стороны Киева."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.Принадлежащий китайским инвесторам пакет акций несколько лет находился под арестом из-за претензий украинских властей. В конце 2020-го акционеры из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.В конце января Киев на три года ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. Совет национальной безопасности и обороны 11 марта объявил о намерении национализировать завод, а 24 марта президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Двадцатого марта Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100 процентов акций предприятия.В Пекине потребовали соблюдать законные права китайских инвесторов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210205/nakazanie-1596104652.html

запорожье

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мотор сич, запорожье, китай, сша