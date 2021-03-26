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"Самоубийство". Украине предрекли жесткий ответ Китая из-за "Мотор Сич"
"Самоубийство". Украине предрекли жесткий ответ Китая из-за "Мотор Сич"
Пекин не оставит без ответа решение Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:17
2021-03-26T20:07
мотор сич
запорожье
китай
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пекин не оставит без ответа решение Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом пишет "Страна.ua".Собеседник "Страны" отметил, что украинские предприниматели называют политику Киева в отношении Пекина "самоубийственной". Как считает бизнесмен, Украина делает это не по своей воле, а исходя из установок США. При этом он убежден, что ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты не возместят стране колоссальные убытки, которые возникнут из-за таких действий со стороны Киева."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.Принадлежащий китайским инвесторам пакет акций несколько лет находился под арестом из-за претензий украинских властей. В конце 2020-го акционеры из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.В конце января Киев на три года ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. Совет национальной безопасности и обороны 11 марта объявил о намерении национализировать завод, а 24 марта президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Двадцатого марта Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100 процентов акций предприятия.В Пекине потребовали соблюдать законные права китайских инвесторов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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мотор сич, запорожье, китай, сша

"Самоубийство". Украине предрекли жесткий ответ Китая из-за "Мотор Сич"

15:17 26.03.2021 (обновлено: 20:07 26.03.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyАвиационный двигатель, разработанный компанией "Мотор Сич", представленный на выставке в Киеве, Украина
Авиационный двигатель, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пекин не оставит без ответа решение Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом пишет "Страна.ua".

"Я хорошо знаю, как работает Китай. Это огромный рынок, но доступ на него жестко регулируется правительством. Если Пекин решит, что украинская руда или кукуруза на этом рынке лишняя, то нас там не будет. Это грандиозные убытки", — цитирует портал источник в сфере крупного бизнеса.

Собеседник "Страны" отметил, что украинские предприниматели называют политику Киева в отношении Пекина "самоубийственной". Как считает бизнесмен, Украина делает это не по своей воле, а исходя из установок США. При этом он убежден, что ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты не возместят стране колоссальные убытки, которые возникнут из-за таких действий со стороны Киева.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
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Принадлежащий китайским инвесторам пакет акций несколько лет находился под арестом из-за претензий украинских властей. В конце 2020-го акционеры из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.
В конце января Киев на три года ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. Совет национальной безопасности и обороны 11 марта объявил о намерении национализировать завод, а 24 марта президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Двадцатого марта Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100 процентов акций предприятия.
В Пекине потребовали соблюдать законные права китайских инвесторов.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Мотор СичЗапорожьеКитайСША
 
 
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