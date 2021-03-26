https://ria.ru/20210326/otslezhivanie-1602989767.html

Альфа-Банк запустил сервис отслеживания международных валютных платежей

Альфа-Банк запустил сервис отслеживания международных валютных платежей

Альфа-Банк первым в России запустил в своем интернет–банке (18+) сервис отслеживания международных валютных платежей для экспортеров, сообщает банк. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:10

2021-03-26T15:10

2021-03-26T15:10

swift

альфа-банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Альфа-Банк первым в России запустил в своем интернет–банке (18+) сервис отслеживания международных валютных платежей для экспортеров, сообщает банк.В разделе "Валютные операции" интернет-банка для бизнеса клиенты могут получить полную картину движения валютных средств в реальном времени, включая полный маршрут платежа, ожидаемую дату прихода средств и размер всех комиссий, удержанных банками-корреспондентами.Сервис разработан в партнерстве со SWIFT. В пилотной группе участвовали более 20 крупнейших международных банков. "Альфа-Банк постоянно отслеживает лучшие практики для ВЭД по всему миру и собирает обратную связь от клиентов и партнеров. Сервис имеет практическую ценность: клиент сразу же видит все предстоящие платежи и может оптимизировать свои бизнес-процессы, например, отгрузки и работу с контрагентами, программы лояльности для конечных потребителей", — приводится в сообщении комментарий руководителя направления ВЭД Альфа-Банка Алексея Каримова.

https://ria.ru/20210322/bank-1602283315.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

swift, альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика