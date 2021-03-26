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Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих
Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал худеющих ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:44
2021-03-26T17:44
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал худеющих ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. В эфире канала "Россия 1" медик отметил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве. Кроме того, он предостерег от употребления в большом количестве пакетированных соков из-за высокого содержания сахара. По словам врача, такой напиток можно назвать "сахарным раствором". "Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями", — предупредил врач.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих

17:44 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал худеющих ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков.
В эфире канала "Россия 1" медик отметил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве.
"Меня это очень удивило. Они одинаково "вредные". Получается, мандарины вредные, как алкоголь. В плане похудения, конечно", — сказал Мясников.
Кроме того, он предостерег от употребления в большом количестве пакетированных соков из-за высокого содержания сахара. По словам врача, такой напиток можно назвать "сахарным раствором".
"Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями", — предупредил врач.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:19
Мясников пожаловался на неудачную попытку сбросить вес
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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