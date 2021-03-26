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Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих
Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал худеющих ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:44
2021-03-26T17:44
2021-03-26T17:44
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал худеющих ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. В эфире канала "Россия 1" медик отметил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве. Кроме того, он предостерег от употребления в большом количестве пакетированных соков из-за высокого содержания сахара. По словам врача, такой напиток можно назвать "сахарным раствором". "Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями", — предупредил врач.
https://ria.ru/20210324/myasnikov-1602628834.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество