https://ria.ru/20210326/obuchenie-1603003412.html

Путин поддержал создание обучающей платформы для молодых лидеров

Путин поддержал создание обучающей платформы для молодых лидеров

Президент России Владимир Путин поддержал создание постоянной обучающей платформы для молодых лидеров формата "Знание" и попросил привлечь к этой работе крупные РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:08

2021-03-26T16:08

2021-03-26T16:08

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание постоянной обучающей платформы для молодых лидеров формата "Знание" и попросил привлечь к этой работе крупные российские компании.В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил создать постоянную платформу, на которой у молодых лидеров была бы возможность постоянно обучаться и развиваться, привлечь к этому крупные кампании. Он отметил, что в советские годы аналогичной просветительской деятельностью занималось общество "Знание"."Общество "Знание" сейчас живо, по вашему решению несколько лет назад оно воссоздано как общественно-государственная организация, которая начала развиваться и расширять свою деятельность, но точно есть, куда двигаться дальше. Потребность молодых ребят получать знания, встречаться, развиваться и делать карьеру – запрос на это у школьников, у студентов огромный, мы это с удовольствием сделаем", - отметил, в свою очередь, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20210324/naznachenie-1602695352.html

россия

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2021

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, владимир путин, образование - общество