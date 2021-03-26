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Путин поддержал создание обучающей платформы для молодых лидеров
Путин поддержал создание обучающей платформы для молодых лидеров
Президент России Владимир Путин поддержал создание постоянной обучающей платформы для молодых лидеров формата "Знание" и попросил привлечь к этой работе крупные РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:08
2021-03-26T16:08
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание постоянной обучающей платформы для молодых лидеров формата "Знание" и попросил привлечь к этой работе крупные российские компании.В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил создать постоянную платформу, на которой у молодых лидеров была бы возможность постоянно обучаться и развиваться, привлечь к этому крупные кампании. Он отметил, что в советские годы аналогичной просветительской деятельностью занималось общество "Знание"."Общество "Знание" сейчас живо, по вашему решению несколько лет назад оно воссоздано как общественно-государственная организация, которая начала развиваться и расширять свою деятельность, но точно есть, куда двигаться дальше. Потребность молодых ребят получать знания, встречаться, развиваться и делать карьеру – запрос на это у школьников, у студентов огромный, мы это с удовольствием сделаем", - отметил, в свою очередь, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, владимир путин, образование - общество

Путин поддержал создание обучающей платформы для молодых лидеров

16:08 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание постоянной обучающей платформы для молодых лидеров формата "Знание" и попросил привлечь к этой работе крупные российские компании.
В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил создать постоянную платформу, на которой у молодых лидеров была бы возможность постоянно обучаться и развиваться, привлечь к этому крупные кампании. Он отметил, что в советские годы аналогичной просветительской деятельностью занималось общество "Знание".
"Идея очень хорошая, это как раз можно было бы сделать на базе общества "Знание"... Действительно, надо использовать современные технологии, чтобы была постоянная платформа, возможности которой могли бы молодые люди использовать. Я просто уверен на 100%, что ваше замечание по поводу привлечения крупных наших компаний - оно абсолютно актуально и будет встречено позитивно, потому что знаю, что практически все наши крупные компании в постоянном поиске находятся, ищут себе молодых перспективных специалистов. Для людей интересно, для тех, кто будет это делать, интересно, и полезно для управленческого звена, поиска в управленческое звено лучших кадров и в бизнес точно совершенно", - сказал Путин, отвечая на это предложение.
"Общество "Знание" сейчас живо, по вашему решению несколько лет назад оно воссоздано как общественно-государственная организация, которая начала развиваться и расширять свою деятельность, но точно есть, куда двигаться дальше. Потребность молодых ребят получать знания, встречаться, развиваться и делать карьеру – запрос на это у школьников, у студентов огромный, мы это с удовольствием сделаем", - отметил, в свою очередь, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
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