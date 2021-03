https://ria.ru/20210326/obkhod-1603041768.html

Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала

Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала

Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:06

2021-03-26T19:06

2021-03-26T19:06

суэцкий канал

африка

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039158_0:225:3008:1916_1920x0_80_0_0_43e77cd464a90253791e352a1a410fd7.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg. По данным агентства, у обоих входов в канал скопилось около 240 судов, большая часть из которых ожидает открытия движения. Накануне сообщалось, что из-за морской пробки в пути задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится свыше полутора миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Как отмечает Bloomberg, некоторые судовладельцы решили изменить маршруты следования — обогнуть Африку. Из-за чего срок плавания увеличивается на несколько недель. Сейчас известно о как минимум семи судах с СПГ, отказавшихся от маршрута через Суэцкий канал из-за его блокировки, сообщила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа. Еще два судна, везущих товары из США в Азию изменили курс и направились в сторону южной оконечности Африки. По словам старшего вице-президента Jefferies LLC Рэнди Гивенса, суда станут массово переходить на маршрут в обход Африки, если блокировка Суэцкого канала продлится больше двух недель. По оценкам различных экспертов, на устранение аварии потребуется до нескольких недель. Во вторник 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью в 224 тысячи тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Нидерланды. Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра, из-за чего экипаж потерял контроль над управлением.В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиардов долларов.Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/probka-1603024323.html

https://ria.ru/20210326/kanal-1603026203.html

суэцкий канал

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, африка, в мире, экономика