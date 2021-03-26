https://ria.ru/20210326/obkhod-1603041768.html
Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала
Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала
Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:06
2021-03-26T19:06
2021-03-26T19:06
суэцкий канал
африка
в мире
экономика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg. По данным агентства, у обоих входов в канал скопилось около 240 судов, большая часть из которых ожидает открытия движения. Накануне сообщалось, что из-за морской пробки в пути задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится свыше полутора миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Как отмечает Bloomberg, некоторые судовладельцы решили изменить маршруты следования — обогнуть Африку. Из-за чего срок плавания увеличивается на несколько недель. Сейчас известно о как минимум семи судах с СПГ, отказавшихся от маршрута через Суэцкий канал из-за его блокировки, сообщила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа. Еще два судна, везущих товары из США в Азию изменили курс и направились в сторону южной оконечности Африки. По словам старшего вице-президента Jefferies LLC Рэнди Гивенса, суда станут массово переходить на маршрут в обход Африки, если блокировка Суэцкого канала продлится больше двух недель. По оценкам различных экспертов, на устранение аварии потребуется до нескольких недель. Во вторник 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью в 224 тысячи тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Нидерланды. Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра, из-за чего экипаж потерял контроль над управлением.В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиардов долларов.Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/probka-1603024323.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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суэцкий канал, африка, в мире, экономика
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Из-за блокировки Суэцкого канала
некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg
.
По данным агентства, у обоих входов в канал скопилось около 240 судов, большая часть из которых ожидает открытия движения. Накануне сообщалось, что из-за морской пробки в пути задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится свыше полутора миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.
Как отмечает Bloomberg, некоторые судовладельцы решили изменить маршруты следования — обогнуть Африку
. Из-за чего срок плавания увеличивается на несколько недель.
Сейчас известно о как минимум семи судах с СПГ, отказавшихся от маршрута через Суэцкий канал из-за его блокировки, сообщила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа. Еще два судна, везущих товары из США в Азию
изменили курс и направились в сторону южной оконечности Африки.
По словам старшего вице-президента Jefferies LLC Рэнди Гивенса, суда станут массово переходить на маршрут в обход Африки, если блокировка Суэцкого канала продлится больше двух недель. По оценкам различных экспертов, на устранение аварии потребуется до нескольких недель.
Во вторник 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью в 224 тысячи тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Нидерланды
.
Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра, из-за чего экипаж потерял контроль над управлением.
В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиардов долларов.
Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.