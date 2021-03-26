Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/obkhod-1603041768.html
Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала
Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала
Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:06
2021-03-26T19:06
суэцкий канал
африка
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039158_0:225:3008:1916_1920x0_80_0_0_43e77cd464a90253791e352a1a410fd7.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg. По данным агентства, у обоих входов в канал скопилось около 240 судов, большая часть из которых ожидает открытия движения. Накануне сообщалось, что из-за морской пробки в пути задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится свыше полутора миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Как отмечает Bloomberg, некоторые судовладельцы решили изменить маршруты следования — обогнуть Африку. Из-за чего срок плавания увеличивается на несколько недель. Сейчас известно о как минимум семи судах с СПГ, отказавшихся от маршрута через Суэцкий канал из-за его блокировки, сообщила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа. Еще два судна, везущих товары из США в Азию изменили курс и направились в сторону южной оконечности Африки. По словам старшего вице-президента Jefferies LLC Рэнди Гивенса, суда станут массово переходить на маршрут в обход Африки, если блокировка Суэцкого канала продлится больше двух недель. По оценкам различных экспертов, на устранение аварии потребуется до нескольких недель. Во вторник 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью в 224 тысячи тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Нидерланды. Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра, из-за чего экипаж потерял контроль над управлением.В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиардов долларов.Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/probka-1603024323.html
https://ria.ru/20210326/kanal-1603026203.html
суэцкий канал
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603039158_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_44b0a125d5eb1fe0b1d79e5d23061f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
суэцкий канал, африка, в мире, экономика

Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала

19:06 26.03.2021
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкМорские суда ожидают прохода через Суэцкий канал
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Суэцкого канала некоторые суда изменили маршрут и направились в обход, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, у обоих входов в канал скопилось около 240 судов, большая часть из которых ожидает открытия движения. Накануне сообщалось, что из-за морской пробки в пути задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится свыше полутора миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.
Как отмечает Bloomberg, некоторые судовладельцы решили изменить маршруты следования — обогнуть Африку. Из-за чего срок плавания увеличивается на несколько недель.
Сейчас известно о как минимум семи судах с СПГ, отказавшихся от маршрута через Суэцкий канал из-за его блокировки, сообщила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа. Еще два судна, везущих товары из США в Азию изменили курс и направились в сторону южной оконечности Африки.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 17:49Сказано в эфире
Эксперт рассказал, что будет с ценами в РФ из-за пробки в Суэцком канале
По словам старшего вице-президента Jefferies LLC Рэнди Гивенса, суда станут массово переходить на маршрут в обход Африки, если блокировка Суэцкого канала продлится больше двух недель. По оценкам различных экспертов, на устранение аварии потребуется до нескольких недель.
Во вторник 400-метровый контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью в 224 тысячи тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Нидерланды.
Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра, из-за чего экипаж потерял контроль над управлением.
В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиардов долларов.
Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 17:56
Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась
 
Суэцкий каналАфрикаВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния