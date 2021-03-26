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Характеристики неанонсированной видеокарты GeForce RTX 3050 попали в Сеть
Характеристики неанонсированной видеокарты GeForce RTX 3050 попали в Сеть
Компания Nvidia готовит к выходу младшую видеокарту серии RTX 30, которая окажется значительно дешевле 3060. Характеристики в опубликованы Videocardz. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:30
2021-03-26T15:30
2021-03-26T15:30
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Компания Nvidia готовит к выходу младшую видеокарту серии RTX 30, которая окажется значительно дешевле 3060. Характеристики в опубликованы Videocardz.Скриншот с технической информацией о GeForce RTX 3050 из GPU-Z. Ускоритель получил 2048 активных ядер CUDA, выполненных на 128-разрядной шине. Карточка работает с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6 на частоте 12 ГГц, поддерживая трассировку лучей. Частота GPU в данном случае определена равной всего 795 МГц, но это, видимо, без нагрузки. Возможно, речь идет о мобильной версии карты.В Nvidia пока не раскрывают дату запуска RTX 3050, как и стоимость видеокарты. Последняя должна быть ниже, чем у 3060, но из-за майнеров цена может резко вырасти. По инсайдерским данным, видеокарта дебютирует вместе с серией процессоров Intel Tiger Lake-H.
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компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, технологии
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Компания Nvidia готовит к выходу младшую видеокарту серии RTX 30, которая окажется значительно дешевле 3060. Характеристики в опубликованы
Videocardz.
Скриншот с технической информацией о GeForce RTX 3050 из GPU-Z. Ускоритель получил 2048 активных ядер CUDA, выполненных на 128-разрядной шине. Карточка работает с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6 на частоте 12 ГГц, поддерживая трассировку лучей. Частота GPU в данном случае определена равной всего 795 МГц, но это, видимо, без нагрузки. Возможно, речь идет о мобильной версии карты.
В Nvidia пока не раскрывают дату запуска RTX 3050, как и стоимость видеокарты. Последняя должна быть ниже, чем у 3060, но из-за майнеров цена может резко вырасти. По инсайдерским данным, видеокарта дебютирует вместе с серией процессоров Intel Tiger Lake-H.