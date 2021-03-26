https://ria.ru/20210326/nato-1602944884.html
МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:43
2021-03-26T11:43
2021-03-26T11:43
мария захарова
нато
дмитрий песков
москва
европа
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявлении альянса об угрозе со стороны России.Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы."Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210324/nato-1602718935.html
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мария захарова, нато, дмитрий песков, москва, европа, в мире