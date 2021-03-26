Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/nato-1602944884.html
МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:43
2021-03-26T11:43
мария захарова
нато
дмитрий песков
москва
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9483aa2539dccb4e7c334835fd7564dc.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявлении альянса об угрозе со стороны России.Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы."Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210324/nato-1602718935.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eadecd52dce3ea73e6692ebc4fca38a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, нато, дмитрий песков, москва, европа, в мире

МИД ответил на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

11:43 26.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявлении альянса об угрозе со стороны России.
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.
"Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:59
Представитель российской делегации в Вене обратился к НАТО
 
Мария ЗахароваНАТОДмитрий ПесковМоскваЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
Лента новостейМолния