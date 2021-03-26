https://ria.ru/20210326/nakopleniya-1602907914.html
Назван способ защитить деньги от мошенников
Назван способ защитить деньги от мошенников
Чем большее распространение получают банковские карты, тем активнее ими интересуются разного рода мошенники. Руководитель экспертного центра Национального... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:10
2021-03-26T02:10
2021-03-26T02:10
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общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чем большее распространение получают банковские карты, тем активнее ими интересуются разного рода мошенники. Руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал в интервью радио Sputnik, как надежнее обезопасить свои накопления. По его словам, главное правило ‒ не хранить крупные суммы на банковской карте. Эксперт посоветовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или даже на неделю. Остальные деньги он рекомендовал перевести на накопительный счет, до которого жулики добраться не смогут. По его словам, это не только безопаснее, но и будет дополнительным способом контроля за расходами. Для оплаты покупок в интернете, продолжил эксперт, надежнее использовать виртуальную банковскую карту. "С точки зрения безопасности электронная карта даже лучше. Во-первых, у нас ее никто физически похитить не сможет. Во-вторых, виртуальную карту можно использовать для покупок в интернете. На нее можно переводить небольшое количество денег, чтобы не "светить" зарплатную или основную карту в интернет-магазинах или в каких-то подписных сервисах", – объяснил Сергей Макаров в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/moshenniki-1602751068.html
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россия, общество
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Чем большее распространение получают банковские карты, тем активнее ими интересуются разного рода мошенники. Руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал в интервью радио Sputnik
, как надежнее обезопасить свои накопления.
По его словам, главное правило ‒ не хранить крупные суммы на банковской карте. Эксперт посоветовал оставлять на карте сумму, достаточную для текущих расходов на месяц или даже на неделю. Остальные деньги он рекомендовал перевести на накопительный счет, до которого жулики добраться не смогут.
"Не держите на карте десять своих зарплат. У вас есть определенные расходы на месяц, их и держите на карте или пополняйте раз в неделю", ‒ сказал Сергей Макаров.
По его словам, это не только безопаснее, но и будет дополнительным способом контроля за расходами.
Для оплаты покупок в интернете, продолжил эксперт, надежнее использовать виртуальную банковскую карту.
"С точки зрения безопасности электронная карта даже лучше. Во-первых, у нас ее никто физически похитить не сможет. Во-вторых, виртуальную карту можно использовать для покупок в интернете. На нее можно переводить небольшое количество денег, чтобы не "светить" зарплатную или основную карту в интернет-магазинах или в каких-то подписных сервисах", – объяснил Сергей Макаров в интервью радио Sputnik.