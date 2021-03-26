https://ria.ru/20210326/moshenniki-1602976883.html

В Дагестане мошенники получили маткапитал на 20 миллионов рублей

В Дагестане мошенники получили маткапитал на 20 миллионов рублей

Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:16

2021-03-26T14:16

2021-03-26T14:27

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей, сообщает Управление ФСБ России по Дагестану."Правоохранительными органами при содействии руководства отделения Пенсионного фонда по Дагестану выявлена организованная преступная группа, причастная к незаконному получению в территориальных подразделениях Пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей. Данной группой похищены бюджетные средства на сумму свыше 20 миллионов рублей, которые в дальнейшем были использованы ими в личных целях", – говорится в сообщении.На основании собранных материалов СУСК по Дагестану возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602480853.html

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2021

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Работа следователей по делу о мошенничестве с материнским капиталом в Дагестане. Кадры СК РФ Работа следователей по делу о мошенничестве с материнским капиталом в Дагестане. Кадры СК РФ 2021-03-26T14:16 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия