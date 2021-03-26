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https://ria.ru/20210326/moshenniki-1602976883.html
В Дагестане мошенники получили маткапитал на 20 миллионов рублей
В Дагестане мошенники получили маткапитал на 20 миллионов рублей
Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:16
2021-03-26T14:27
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей, сообщает Управление ФСБ России по Дагестану."Правоохранительными органами при содействии руководства отделения Пенсионного фонда по Дагестану выявлена организованная преступная группа, причастная к незаконному получению в территориальных подразделениях Пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей. Данной группой похищены бюджетные средства на сумму свыше 20 миллионов рублей, которые в дальнейшем были использованы ими в личных целях", – говорится в сообщении.На основании собранных материалов СУСК по Дагестану возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Работа следователей по делу о мошенничестве с материнским капиталом в Дагестане. Кадры СК РФ
Работа следователей по делу о мошенничестве с материнским капиталом в Дагестане. Кадры СК РФ
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республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В Дагестане мошенники получили маткапитал на 20 миллионов рублей

14:16 26.03.2021 (обновлено: 14:27 26.03.2021)
 
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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Дагестанские правоохранители выявили преступную группировку, при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей, сообщает Управление ФСБ России по Дагестану.
"Правоохранительными органами при содействии руководства отделения Пенсионного фонда по Дагестану выявлена организованная преступная группа, причастная к незаконному получению в территориальных подразделениях Пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей. Данной группой похищены бюджетные средства на сумму свыше 20 миллионов рублей, которые в дальнейшем были использованы ими в личных целях", – говорится в сообщении.
На основании собранных материалов СУСК по Дагестану возбуждено уголовное дело.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:27
В Петербурге мошенники продавали путевки в несуществующие санатории
 
Республика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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