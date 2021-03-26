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Наука
https://ria.ru/20210326/molotok-1603046652.html
Астронавты не починили систему получения кислорода при помощи молотка
Астронавты не починили систему получения кислорода при помощи молотка
Астронавтам на Международной космической станции (МКС) не удалось починить американскую систему получения кислорода "русским способом" - с помощью молотка, как... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:44
2021-03-26T19:50
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Астронавтам на Международной космической станции (МКС) не удалось починить американскую систему получения кислорода "русским способом" - с помощью молотка, как рекомендовали им наземные специалисты, сообщает НАСА.В американском фильме "Армагеддон" российский космонавт ударяет по кораблю гаечным ключом со словами "Вот как принято решать проблемы на русской космической станции".На сайте НАСА отмечается, что во вторник астронавты сменили насос в системе получения кислорода в американском модуле Destiny. После неудачных попыток запустить систему "наземные специалисты разработали для экипажа план использовать молоток, чтобы попытаться устранить возможное прилипание во вновь установленном насосе".Однако, говорится в документе, удары молотком по крепежному кронштейну не помогли запустить насос ни во вторник, ни в среду. Не удалось заставить работать систему и после замены насоса на запасной. Если систему не удастся "привести в чувство" молотком, в нее установят старый насос, который был заменен три дня назад, говорится в сообщении.Аналогичная система получения кислорода "Электрон-ВМ" работает в российском модуле "Звезда".Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210324/mks-1602722153.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Астронавты не починили систему получения кислорода при помощи молотка

19:44 26.03.2021 (обновлено: 19:50 26.03.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Астронавтам на Международной космической станции (МКС) не удалось починить американскую систему получения кислорода "русским способом" - с помощью молотка, как рекомендовали им наземные специалисты, сообщает НАСА.
В американском фильме "Армагеддон" российский космонавт ударяет по кораблю гаечным ключом со словами "Вот как принято решать проблемы на русской космической станции".
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
24 марта, 21:31Наука
НАСА выяснило причину ложных сигналов о пожаре на МКС
На сайте НАСА отмечается, что во вторник астронавты сменили насос в системе получения кислорода в американском модуле Destiny. После неудачных попыток запустить систему "наземные специалисты разработали для экипажа план использовать молоток, чтобы попытаться устранить возможное прилипание во вновь установленном насосе".
Однако, говорится в документе, удары молотком по крепежному кронштейну не помогли запустить насос ни во вторник, ни в среду. Не удалось заставить работать систему и после замены насоса на запасной. Если систему не удастся "привести в чувство" молотком, в нее установят старый насос, который был заменен три дня назад, говорится в сообщении.
Аналогичная система получения кислорода "Электрон-ВМ" работает в российском модуле "Звезда".
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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17 марта, 00:37
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НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
 
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