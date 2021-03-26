Астронавты не починили систему получения кислорода при помощи молотка
19:44 26.03.2021 (обновлено: 19:50 26.03.2021)
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Астронавтам на Международной космической станции (МКС) не удалось починить американскую систему получения кислорода "русским способом" - с помощью молотка, как рекомендовали им наземные специалисты, сообщает НАСА.
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На сайте НАСА отмечается, что во вторник астронавты сменили насос в системе получения кислорода в американском модуле Destiny. После неудачных попыток запустить систему "наземные специалисты разработали для экипажа план использовать молоток, чтобы попытаться устранить возможное прилипание во вновь установленном насосе".
Однако, говорится в документе, удары молотком по крепежному кронштейну не помогли запустить насос ни во вторник, ни в среду. Не удалось заставить работать систему и после замены насоса на запасной. Если систему не удастся "привести в чувство" молотком, в нее установят старый насос, который был заменен три дня назад, говорится в сообщении.
Аналогичная система получения кислорода "Электрон-ВМ" работает в российском модуле "Звезда".
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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