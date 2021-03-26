https://ria.ru/20210326/mkad-1603018055.html

Любителей лезгинки, ехавших по МКАД с открытыми дверьми, оштрафовали

Любителей лезгинки, ехавших по МКАД с открытыми дверьми, оштрафовали

Полицейские выписали штрафы героям нашумевшего видео, которые на заниженной "Ладе" ехали по МКАД с открытыми дверьми и с включенной на полную мощность музыкой,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:23

2021-03-26T17:23

2021-03-26T18:04

ирина волк

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские выписали штрафы героям нашумевшего видео, которые на заниженной "Ладе" ехали по МКАД с открытыми дверьми и с включенной на полную мощность музыкой, и забрали их машину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейские нашли в сети видео, где двое мужчин на автомобиле "Лада Гранта" создают помехи движению других транспортных средств, из черной машины доносится музыка лезгинки."Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения", - сказала Волк.Полицейские остановили машину на 87-м километре МКАД, мужчин доставили в ОМВД России по району Бибирево."В отношении нарушителей правил дорожного движения составлено семь административных материалов", - добавила Волк.Их автомобиль задержали и переместили на спецстоянку.

https://ria.ru/20210228/mashiny-1599346006.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание жителей Дагестана, мешавших автомобильному движению на МКАДе. Кадры МВД Сотрудники МВД задержали жителей Дагестана, мешавших автомобильному движению по МКАД в Москве. Ребята решили продемонстрировать свои музыкальные предпочтения и ноги другим автомобилистам. 2021-03-26T17:23 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, авто, москва, происшествия