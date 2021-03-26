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Любителей лезгинки, ехавших по МКАД с открытыми дверьми, оштрафовали
Любителей лезгинки, ехавших по МКАД с открытыми дверьми, оштрафовали
Полицейские выписали штрафы героям нашумевшего видео, которые на заниженной "Ладе" ехали по МКАД с открытыми дверьми и с включенной на полную мощность музыкой,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:23
2021-03-26T18:04
ирина волк
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские выписали штрафы героям нашумевшего видео, которые на заниженной "Ладе" ехали по МКАД с открытыми дверьми и с включенной на полную мощность музыкой, и забрали их машину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейские нашли в сети видео, где двое мужчин на автомобиле "Лада Гранта" создают помехи движению других транспортных средств, из черной машины доносится музыка лезгинки."Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения", - сказала Волк.Полицейские остановили машину на 87-м километре МКАД, мужчин доставили в ОМВД России по району Бибирево."В отношении нарушителей правил дорожного движения составлено семь административных материалов", - добавила Волк.Их автомобиль задержали и переместили на спецстоянку.
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РИА Новости
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Задержание жителей Дагестана, мешавших автомобильному движению на МКАДе. Кадры МВД
Сотрудники МВД задержали жителей Дагестана, мешавших автомобильному движению по МКАД в Москве. Ребята решили продемонстрировать свои музыкальные предпочтения и ноги другим автомобилистам.
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60
ирина волк, авто, москва, происшествия

Любителей лезгинки, ехавших по МКАД с открытыми дверьми, оштрафовали

17:23 26.03.2021 (обновлено: 18:04 26.03.2021)
 
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские выписали штрафы героям нашумевшего видео, которые на заниженной "Ладе" ехали по МКАД с открытыми дверьми и с включенной на полную мощность музыкой, и забрали их машину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские нашли в сети видео, где двое мужчин на автомобиле "Лада Гранта" создают помехи движению других транспортных средств, из черной машины доносится музыка лезгинки.
"Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения", - сказала Волк.
Полицейские остановили машину на 87-м километре МКАД, мужчин доставили в ОМВД России по району Бибирево.
"В отношении нарушителей правил дорожного движения составлено семь административных материалов", - добавила Волк.
Их автомобиль задержали и переместили на спецстоянку.
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