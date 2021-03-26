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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210326/mishustin-1603046998.html
Греки отмечают духовные связи премьера Мишустина с монастырем Филофей
Греки отмечают духовные связи премьера Мишустина с монастырем Филофей
Греческие СМИ обращают особое внимание на посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным греческого монастыря Филофей на Афоне, это может свидетельствовать... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:22
2021-03-26T20:22
религия и мировоззрение
религия
константинопольский патриархат
афон (гора)
михаил мишустин
русская православная церковь
греция
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Греческие СМИ обращают особое внимание на посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным греческого монастыря Филофей на Афоне, это может свидетельствовать о его духовных связях с этой обителью, сообщил в пятницу РИА Новости доцент МГУ, специалист по истории Церкви и Греции и один из основателей издательского дома "Святая Гора" Афанасий Зоитакис.Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Греческое агентство церковных новостей Ромфея также сообщило, что российский премьер начал посещение Афона с частным визитом. Мишустин, по данным агентства, прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь и, возможно, также посетит монастырь Филофей и протоэпистата Святой Горы Афон, старца Павлоса Лавриотиса.Комментируя визит Мишустина, Зоитакис обратил внимание на то, что монастырь Филофей премьер-министр посещал и во время своего прошлого визита на Афон в сентябре 2020 года. "По той информации, которая публиковалась в греческих СМИ, а это сейчас фактически единственный источник информации с Афона, это связано с тем, что у премьер-министра России есть духовные связи с монастырем Филофей. В прошлую поездку на Афон он сразу остановился, переночевал, по одной информации, в келии (небольшое монашеское братство – ред.) при монастыре Филофей, по другой – в самом монастыре Филофей. Но в любом случае можно сказать, что в монастыре Филофей, потому что келия относится к этой обители", - сказал Зоитакис.Он отметил, что греческими СМИ данное обстоятельство было отмечено как "беспрецедентный для политиков иностранных держав шаг, потому что раньше, если это российские политики, они останавливались в русском монастыре, если болгарские – в болгарском, сербские – в сербском, и так далее".Говоря о причинах данного шага, собеседник агентства заметил, что "это вопрос достаточно деликатный". "Мы не знаем, кто духовник у Мишустина или старец, у которого он берет какие-то советы, - но духовные связи его с обителью Филофей, скажем так, очевидны", - сказал Зоитакис. Он также обратил внимание на то, что в сентябре прошлого года Мишустин вместе с супругой также посетили подворье Филофея, один из женских монастырей на территории Греции, который находится под духовным руководством старцев Филофея.Отвечая на вопрос о возможных целях нынешнего визита на Афон, эксперт предположил, что речь может идти, в том числе, о какой-то реальной человеческой помощи. "В прошлый раз в Греции сообщалось о том, что премьер-министр взял с собой различные медикаменты, какое-то медицинское оборудование в связи с новой коронавирусной инфекцией, привез с собой афонским монахам. Я думаю, что сейчас какая-то такая поддержка тоже будет оказана", - сказал Зоитакис.Комментируя информацию о возможной встрече Мишустина с протоэпистатом Павлосом Лавриотисом, представителем Священной Эпистасии Афона, эксперт сообщил, что речь просто идет о уже устоявшейся традиции. Эпистасия - орган, которому принадлежит распорядительная власть на Афоне, избираемый Священным Собором святогорцев – Кинотом. По словам Зоитакиса, государственные деятели, приезжающие на Афон, посещают и административный центр Святой Горы в Карее."Это такой визит вежливости. Они встречаются с протоэпистатом. Такова традиция: если ты человек достаточно высокопоставленный, то приехать и сразу направиться в какую-то келию или в какой-то монастырь, не посетив административный центр Афона, просто не принято. Это относится к тем процедурам, которые освящены многовековой традицией. А на Афоне, в общем, традиции чтят и приветствуют, когда гости тоже так делают", - пояснил собеседник агентства.Святая Гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции – является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность. Все решения на Афоне принимаются 20 монастырями, представители которых входят в Священный Кинот. После создания в 2018 году при участии Константинополя раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, в том числе и с подчиняющимся ему Афоном. Верующих РПЦ призвали воздержаться от паломничества на Святую Гору. Некое исключение было сделано только в отношении Русского Пантелеймонова монастыря: патриарх Кирилл разрешил там причащаться мирянам РПЦ, учитывая особо тесную связь этой обители с Русской церковью и ее большую популярность у российских паломников. Пантелеймонов монастырь создавался русскими монахами и из всех афонских обителей собрал больше всего насельников из России и других стран, являющихся канонической территорией РПЦ.Вместе с тем духовные связи с Русской православной церковью имеют и ряд других обителей, в которых также проживают русскоязычные монахи. Кроме того, значительная часть монастырей Афона до настоящего времени не признала ПЦУ и не сослужила с раскольниками, в их числе и монастырь Филофей. Визит Мишустина на Святую Гору в сентябре прошлого года стал первым визитом высокопоставленного российского чиновника на Афон с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года.
https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html
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https://ria.ru/20210208/afon-1596488132.html
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религия, константинопольский патриархат, афон (гора), михаил мишустин, русская православная церковь, греция

Греки отмечают духовные связи премьера Мишустина с монастырем Филофей

20:22 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Греческие СМИ обращают особое внимание на посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным греческого монастыря Филофей на Афоне, это может свидетельствовать о его духовных связях с этой обителью, сообщил в пятницу РИА Новости доцент МГУ, специалист по истории Церкви и Греции и один из основателей издательского дома "Святая Гора" Афанасий Зоитакис.
Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Греческое агентство церковных новостей Ромфея также сообщило, что российский премьер начал посещение Афона с частным визитом. Мишустин, по данным агентства, прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь и, возможно, также посетит монастырь Филофей и протоэпистата Святой Горы Афон, старца Павлоса Лавриотиса.
Комментируя визит Мишустина, Зоитакис обратил внимание на то, что монастырь Филофей премьер-министр посещал и во время своего прошлого визита на Афон в сентябре 2020 года. "По той информации, которая публиковалась в греческих СМИ, а это сейчас фактически единственный источник информации с Афона, это связано с тем, что у премьер-министра России есть духовные связи с монастырем Филофей. В прошлую поездку на Афон он сразу остановился, переночевал, по одной информации, в келии (небольшое монашеское братство – ред.) при монастыре Филофей, по другой – в самом монастыре Филофей. Но в любом случае можно сказать, что в монастыре Филофей, потому что келия относится к этой обители", - сказал Зоитакис.
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 14:34Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон
Он отметил, что греческими СМИ данное обстоятельство было отмечено как "беспрецедентный для политиков иностранных держав шаг, потому что раньше, если это российские политики, они останавливались в русском монастыре, если болгарские – в болгарском, сербские – в сербском, и так далее".
Говоря о причинах данного шага, собеседник агентства заметил, что "это вопрос достаточно деликатный". "Мы не знаем, кто духовник у Мишустина или старец, у которого он берет какие-то советы, - но духовные связи его с обителью Филофей, скажем так, очевидны", - сказал Зоитакис. Он также обратил внимание на то, что в сентябре прошлого года Мишустин вместе с супругой также посетили подворье Филофея, один из женских монастырей на территории Греции, который находится под духовным руководством старцев Филофея.
Отвечая на вопрос о возможных целях нынешнего визита на Афон, эксперт предположил, что речь может идти, в том числе, о какой-то реальной человеческой помощи. "В прошлый раз в Греции сообщалось о том, что премьер-министр взял с собой различные медикаменты, какое-то медицинское оборудование в связи с новой коронавирусной инфекцией, привез с собой афонским монахам. Я думаю, что сейчас какая-то такая поддержка тоже будет оказана", - сказал Зоитакис.
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон. 2016 год - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 12:05Религия и мировоззрение
Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом
Комментируя информацию о возможной встрече Мишустина с протоэпистатом Павлосом Лавриотисом, представителем Священной Эпистасии Афона, эксперт сообщил, что речь просто идет о уже устоявшейся традиции. Эпистасия - орган, которому принадлежит распорядительная власть на Афоне, избираемый Священным Собором святогорцев – Кинотом. По словам Зоитакиса, государственные деятели, приезжающие на Афон, посещают и административный центр Святой Горы в Карее.
"Это такой визит вежливости. Они встречаются с протоэпистатом. Такова традиция: если ты человек достаточно высокопоставленный, то приехать и сразу направиться в какую-то келию или в какой-то монастырь, не посетив административный центр Афона, просто не принято. Это относится к тем процедурам, которые освящены многовековой традицией. А на Афоне, в общем, традиции чтят и приветствуют, когда гости тоже так делают", - пояснил собеседник агентства.
Святая Гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции – является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность. Все решения на Афоне принимаются 20 монастырями, представители которых входят в Священный Кинот.
Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 12:34Религия и мировоззрение
Паломникам запретили въезд на Афон до 28 февраля из-за коронавируса
После создания в 2018 году при участии Константинополя раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, в том числе и с подчиняющимся ему Афоном. Верующих РПЦ призвали воздержаться от паломничества на Святую Гору. Некое исключение было сделано только в отношении Русского Пантелеймонова монастыря: патриарх Кирилл разрешил там причащаться мирянам РПЦ, учитывая особо тесную связь этой обители с Русской церковью и ее большую популярность у российских паломников. Пантелеймонов монастырь создавался русскими монахами и из всех афонских обителей собрал больше всего насельников из России и других стран, являющихся канонической территорией РПЦ.
Вместе с тем духовные связи с Русской православной церковью имеют и ряд других обителей, в которых также проживают русскоязычные монахи. Кроме того, значительная часть монастырей Афона до настоящего времени не признала ПЦУ и не сослужила с раскольниками, в их числе и монастырь Филофей. Визит Мишустина на Святую Гору в сентябре прошлого года стал первым визитом высокопоставленного российского чиновника на Афон с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года.
Православные монастыри Святой горы Афон - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:59Религия и мировоззрение
РПЦ следует восстановить общение с рядом обителей Афона, считает эксперт
 
Религия и мировоззрениеРелигияКонстантинопольский патриархатАфон (гора)Михаил МишустинРусская православная церковьГреция
 
 
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