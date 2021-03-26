https://ria.ru/20210326/mishustin-1603046998.html

Греки отмечают духовные связи премьера Мишустина с монастырем Филофей

Греки отмечают духовные связи премьера Мишустина с монастырем Филофей

Греческие СМИ обращают особое внимание на посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным греческого монастыря Филофей на Афоне, это может свидетельствовать... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:22

2021-03-26T20:22

2021-03-26T20:22

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

афон (гора)

михаил мишустин

русская православная церковь

греция

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Греческие СМИ обращают особое внимание на посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным греческого монастыря Филофей на Афоне, это может свидетельствовать о его духовных связях с этой обителью, сообщил в пятницу РИА Новости доцент МГУ, специалист по истории Церкви и Греции и один из основателей издательского дома "Святая Гора" Афанасий Зоитакис.Мишустин представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Греческое агентство церковных новостей Ромфея также сообщило, что российский премьер начал посещение Афона с частным визитом. Мишустин, по данным агентства, прибыл в "русский" Свято-Пантелеимонов монастырь и, возможно, также посетит монастырь Филофей и протоэпистата Святой Горы Афон, старца Павлоса Лавриотиса.Комментируя визит Мишустина, Зоитакис обратил внимание на то, что монастырь Филофей премьер-министр посещал и во время своего прошлого визита на Афон в сентябре 2020 года. "По той информации, которая публиковалась в греческих СМИ, а это сейчас фактически единственный источник информации с Афона, это связано с тем, что у премьер-министра России есть духовные связи с монастырем Филофей. В прошлую поездку на Афон он сразу остановился, переночевал, по одной информации, в келии (небольшое монашеское братство – ред.) при монастыре Филофей, по другой – в самом монастыре Филофей. Но в любом случае можно сказать, что в монастыре Филофей, потому что келия относится к этой обители", - сказал Зоитакис.Он отметил, что греческими СМИ данное обстоятельство было отмечено как "беспрецедентный для политиков иностранных держав шаг, потому что раньше, если это российские политики, они останавливались в русском монастыре, если болгарские – в болгарском, сербские – в сербском, и так далее".Говоря о причинах данного шага, собеседник агентства заметил, что "это вопрос достаточно деликатный". "Мы не знаем, кто духовник у Мишустина или старец, у которого он берет какие-то советы, - но духовные связи его с обителью Филофей, скажем так, очевидны", - сказал Зоитакис. Он также обратил внимание на то, что в сентябре прошлого года Мишустин вместе с супругой также посетили подворье Филофея, один из женских монастырей на территории Греции, который находится под духовным руководством старцев Филофея.Отвечая на вопрос о возможных целях нынешнего визита на Афон, эксперт предположил, что речь может идти, в том числе, о какой-то реальной человеческой помощи. "В прошлый раз в Греции сообщалось о том, что премьер-министр взял с собой различные медикаменты, какое-то медицинское оборудование в связи с новой коронавирусной инфекцией, привез с собой афонским монахам. Я думаю, что сейчас какая-то такая поддержка тоже будет оказана", - сказал Зоитакис.Комментируя информацию о возможной встрече Мишустина с протоэпистатом Павлосом Лавриотисом, представителем Священной Эпистасии Афона, эксперт сообщил, что речь просто идет о уже устоявшейся традиции. Эпистасия - орган, которому принадлежит распорядительная власть на Афоне, избираемый Священным Собором святогорцев – Кинотом. По словам Зоитакиса, государственные деятели, приезжающие на Афон, посещают и административный центр Святой Горы в Карее."Это такой визит вежливости. Они встречаются с протоэпистатом. Такова традиция: если ты человек достаточно высокопоставленный, то приехать и сразу направиться в какую-то келию или в какой-то монастырь, не посетив административный центр Афона, просто не принято. Это относится к тем процедурам, которые освящены многовековой традицией. А на Афоне, в общем, традиции чтят и приветствуют, когда гости тоже так делают", - пояснил собеседник агентства.Святая Гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции – является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность. Все решения на Афоне принимаются 20 монастырями, представители которых входят в Священный Кинот. После создания в 2018 году при участии Константинополя раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, в том числе и с подчиняющимся ему Афоном. Верующих РПЦ призвали воздержаться от паломничества на Святую Гору. Некое исключение было сделано только в отношении Русского Пантелеймонова монастыря: патриарх Кирилл разрешил там причащаться мирянам РПЦ, учитывая особо тесную связь этой обители с Русской церковью и ее большую популярность у российских паломников. Пантелеймонов монастырь создавался русскими монахами и из всех афонских обителей собрал больше всего насельников из России и других стран, являющихся канонической территорией РПЦ.Вместе с тем духовные связи с Русской православной церковью имеют и ряд других обителей, в которых также проживают русскоязычные монахи. Кроме того, значительная часть монастырей Афона до настоящего времени не признала ПЦУ и не сослужила с раскольниками, в их числе и монастырь Филофей. Визит Мишустина на Святую Гору в сентябре прошлого года стал первым визитом высокопоставленного российского чиновника на Афон с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года.

https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html

https://ria.ru/20210326/afon-1602948532.html

https://ria.ru/20210208/afon-1596488132.html

https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html

афон (гора)

греция

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религия, константинопольский патриархат, афон (гора), михаил мишустин, русская православная церковь, греция